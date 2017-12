Lastwagenfahrer 29 Stunden ununterbrochen am Steuer

22-Jähriger hatte nicht einmal den Verlust eines Reifens bemerkt - Weiterfahrt untersagt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - 29 Stunden war ein Lastwagenfahrer ununterbrochen am Steuer, bis er bei Bayreuth von der Polizei gestoppt worden ist. Der Grund: Er hatte gar nicht bemerkt, dass er einen Reifen verloren hatte.

Am Samstagmorgen bemerkten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth auf der A9 bei Bayreuth einen fehlenden Reifen an einem polnischen Lkw-Anhänger. Die Aufhängung des Bremssattels des dreiachsigen Anhängers hing frei in der Luft. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 22-Jährige polnische Fahrer das Fehlen des Reifens auch gar nicht bemerkt haben konnte, da er seit 29 Stunden ununterbrochen unterwegs war.

Außerdem konnten gefährliche Ladungssicherungsverstöße und - mithilfe des Tachographen - auch Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie weitere Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz festgestellt werden. Eine Weiterfahrt war mit diesen Mängeln nicht mehr möglich. Der Fahrer und seine Firma müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

