Lastzug landete auf A9 bei Weidensees im Graben

Fahrer aus Oberbayern kam aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab - vor 11 Minuten

PEGNITZ - 12.000 Euro entstand in der Nacht zum Montag bei einem unfall auf der A9 zwischen Weidensees und Pegnitz. Ein Lkw war von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet.

In der Nacht zum Montag befuhr ein 39-Jähriger aus Oberbayern mit seinem Lastzug die Autobahn in Richtung Berlin. Zwischen Weidensees und Pegnitz kam er mit seinem 40-Tonner aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn an, prallte gegen die Schutzplanke und überfuhr noch ein Verkehrszeichen. Anschließend kam der Brummi im Graben zum Stehen.

Die Bergungsmaßnahmen zogen sich bis zum späten Vormittag des Montag hin. Dadurch kam es teilweise zu kurzen Behinderungen.

Die Autobahnmeisterei Trockau war zum Absperren und Sichern des rechten Fahrstreifens vor Ort. Der Gesamtschaden wird mit etwa 12.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

