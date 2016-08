Laterne am diska-Markt umgefahren und geflohen

Zwei Fälle von Fahrerflucht in Pegnitz: Münchner Auto angefahren - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Mit zwei Fällen von Fahrerflucht hatte es die Pegnitzer Polizei zu tun. Am NN-Pressehaus wurde ein Münchner Fahrzeug beschädigt und am diska-Parkplatz eine Laterne umgefahren. In beiden Fällen flohen die Verursacher.

Bereits am Freitag, 19. August, wurde in der Hauptstraße, gegenüber des NN-Pressehauses, im Zeitraum von 11 bis 12.30 Uhr ein schwarzer Mercedes Viano mit Münchener Zulassung durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren. Der Fahrzeuglenker suchte daraufhin das Weite. Am Mercedes entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Am Samstagabend wurde auf dem Parkplatz des diska-Marktes in Pegnitz eine Laterne durch einen bislang unbekannten Fahrer angefahren. Die Laterne knickte dabei vollständig um und musste durch die Feuerwehr beseitigt werden.

Unfallzeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Polizei in Pegnitz unter der Telefonnummer 09241/99060 in Verbindung zu setzten.

rr