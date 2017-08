Laufvergnügen für alle: B470 für Radler und Fußgänger frei

In seinem 18. Jahr will der Fränkische-Schweiz-Marathon mehr denn je eine fröhliche Breitensport-Veranstaltung sein - vor 3 Stunden

EBERMANNSTADT - Der Fränkische-Schweiz-Marathon hat sich in fast zwei Jahrzehnten zur gefragten Marke entwickelt. Die Veranstalter rechnen für die 18. Ausgabe am kommenden Sonntag, 3. September, mit rund 2000 Teilnehmern. Was unter anderem der wachsenden Begeisterung der Läufergemeinde für den Halbmarathon geschuldet sein dürfte.

Am Speedskater-Wettbewerb wollen die Marathon-Macher trotz sinkender Anmeldezahlen auch in diesem Jahr festhalten. © Archivfoto: Michael Müller



Fast 20 Jahre nach dem Start ist es nur schwer vorstellbar, dass der FS-Marathon, in dessen Rahmen auch die Bayerischen Meisterschaften im Marathonlauf über die Bühne gehen, ursprünglich "nur" als Beiwerk zum autofreien Sonntag auf der B 470 gedacht war. Längst hat die Veranstaltung eine kräftige Eigendynamik entwickelt und ist mehr oder weniger zum Selbstläufer geworden. Anton Eckert, Chef des Sport- und Kulturamtes des Kreises Forchheim, und sein Mitorganisator Michael Cipura sind nach eigenen Worten stolz auf die anhaltende überregionale Resonanz des Sportereignisses, das von Eckert nicht zuletzt als "wichtiger Faktor für die Kreisentwicklung" betrachtet wird. Dieses Thema liegt dem Kulturreferenten besonders am Herzen.

Zum Konzept gehört, den Marathon für möglichst breite Schichten attraktiv zu halten. In diesem Zusammenhang betont Anton Eckert, dass die Änderung der Laufstrecke — seit zwei Jahren liegt der Start- und Zielpunkt in Ebermannstadt, während die Stadt Forchheim ausgespart bleibt — sich durchaus bewährt habe: Einerseits habe sich die Organisation vereinfacht, während die Reaktionen der Straßenfest- und Eventveranstalter entlang der Laufroute "neutral" ausgefallen seien.

Keine Beschwerden

Echte Beschwerden über die Neustrukturierung habe es keine gegeben. In Kauf nehmen müsse man, dass beispielsweise auf dem Abschnitt zwischen Muggendorf und Behringersmühle der Publikumszuspruch entlang der Straße ziemlich dünn werde: "Das ist dann die Einsamkeit des Langstreckenläufers", zitiert Eckert den Titel eines Kultbuches von Alan Sillitoe, in dem es zentral um den Laufsport geht.

Dem Breitensport kommt die weitgehend flache Streckenführung klar entgegen, die Anmeldezahlen für den Halbmarathon seien deutlich gestiegen. Wie laut Eckert und seinem Team sowieso ein leichter Trend hin zum Freizeitsport erkennbar sei. "Wer früher beim Speed-Skating antrat, hat sich dieses Jahr oftmals bei den Fitness-Skatern angemeldet", weiß Marion Rossa-Schuster, die selber Marathonläuferin und Leichtathletin ist.

Stichwort Inline-Skating: Dass die Anmeldungen inzwischen auf vergleichsweise niedrigem Niveau stagnieren, ist auch Anton Eckert und seinen Marathon-Machern bewusst. Andererseits werde der Rückgang vor allem bei den Semiprofis und nicht so sehr bei den Freizeitsportlern spürbar. Der Inline-Skating-Dachverband habe vor 18 Jahren noch deutlich höhere Ansprüche gestellt, beispielsweise zu den Einlaufbreiten. "Das konnten wir in normalere Bahnen lenken", resümiert Eckert. Fakt sei, dass die Bayerische Speed-Skating-Meisterschaft keine Alternative zum Fränkische-Schweiz-Marathon hat. "Solange eine gewisse Quantität an Anmeldungen da ist, wollen wir den Hahn nicht zudrehen", versichert Eckert. Und verweist darauf, dass der Marathon im Gegensatz zu vergleichbaren Veranstaltungen in Deutschland primär keine finanziellen Interessen verfolgt, sondern von seinen Organisatoren in erster Linie als — spektakuläre — Werbung für die Region verstanden wird.

Alternativen zum Skatersport sieht Anton Eckert derzeit auch keine echten. So würden beispielsweise jene Sportler, die im Sommer Ski-Langlauf mit Rollbrettern betreiben, durch ihre Stöcke schlichtweg zu viel Platz benötigen, um in den Marathon integrierbar zu sein.

Cipuras persönlicher Tipp

Wer sich die Favoritenliste aus den bereits feststehenden Meldungen anschaut, findet ganz viele Namen wieder, die schon in den Vorjahren die Marathon-Wertung dominierten, beispielsweise die Afrikaner Addisu Tulu Wodajo vom TV 48 Coburg (Sieger 2016), der Zweitplatzierte des letzten Jahres, Berhanu Diro Tola und Endisu Getachew, der den FSM-Halbmarathon 2015 für sich entschied (beide LAC Quelle Fürth). Favoritin bei den Frauen ist Brendah Kebayah, die ebenfalls für die LAC Quelle Fürth startet.

Michael Cipuras persönlicher Tipp ist Andreas Straßner von ART Düsseldorf, dessen persönliche Marathon-Bestzeit bei etwa 2:18 Stunden liegt. Zum Vergleich: Addisu Tulu Wodajo siegte in Ebermannstadt 2016 mit 2:29 Stunden. "Straßner wird alles tun, um seiner persönlichen Bestzeit nahe zu kommen", ist Cipura überzeugt. Spannung garantiert.

Wegen dem autofreien Sonntag ist die B 470 zwischen Forchheim Reuth, Einmündung St 2236 in die B 470, und Pottenstein für alle Kraftfahrzeuge von 7 bis 19 Uhr gesperrt. Auch die Strecke der Staatsstraße 2191 zwischen Behringersmühle Richtung Waischenfeld bis zur Kreisstraße BT 35 Einmündung Rabeneck ist gesperrt.

Das Teilstück B 470 Pottenstein - Behringersmühle sowie das Teilstück Staatstraße 2191 ist während der gesamten Sperrung frei für Radfahrer und Fußgänger. Das Gleiche gilt für die B 470 Reuth Richtung Ebermannstadt ab der Einmündung St 2236 bis zur Wende bei Weilersbach.

Start für den Marathon ist in Ebermannstadt, B 470. Die Laufstrecke geht von Ebermannstadt Richtung Forchheim mit Wendeschleife bei Weilersbach. Nach einer weiteren Wende in Behringersmühle geht es zurück zum Ziel in Ebermannstadt.

HANS VON DRAMINSKI nn