Lauter Knall schreckt Franken auf: Eurofighter im Einsatz

Luftwaffe bestätigt: "Wir haben einen Einsatzflug" - vor 24 Minuten

PEGNITZ - Er war in Pegnitz zu hören, in Bayreuth und Creußen, auch aus der Oberpfalz gibt es Berichte: Ein lauter Knall schreckte am frühen Dienstagabend Teile der Region auf. Die Deutsche Luftwaffe bestätigt einen Eurofighter-Einsatz - und spricht von einer Passagiermaschine, zu der man den Funkkontakt verloren habe.

Sie sind ständig in Alarmbereitschaft: Eurofighter der Bundeswehr heben ab, falls es zu ungewöhnlichen Vorfällen im deutschen Luftraum kommt. © Sven Hoppe/dpa



Immer wieder gehen Militär-Jets auch über der Region in den Überschallflug - und erzeugen dabei einen charakteristischen Knall, wenn sie die Schallmauer durchbrechen. Genau das ist am Dienstagabend am Himmel im Raum Bayreuth geschehen, wie die Deutsche Luftwaffe gegenüber nordbayern.de bestätigt. "Wir haben einen Einsatzflug", sagt ein Sprecher. Ein Eurofighter aus der Alarmrotte im oberbayerischen Neuburg an der Donau sei aufgestiegen und in Oberfranken in den Überschallflug gegangen.

Nach heller Aufregung: Wie entsteht der Überschall-Knall?

Der Grund: eine zivile Maschine, zu der man keine Funkverbindung mehr habe. Um welche Maschine es sich handelt, lässt die Luftwaffe zunächst offen. Mittlerweile befindet sich das Flugzeug im polnischem Luftraum, der Eurofighter habe gegen 18 Uhr wieder abgedreht. Kräfte des Nato-Partners übernahmen die Maschine.

Weitere Informationen folgen.