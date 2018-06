Lea von Wintzingerode stellt auf Burg Pottenstein aus

Künstlerin kommt zurück in die Räume ihrer Kindheit — Ausstellung der Berlinerin ist bis Ende August auf Burg Pottenstein zu sehen

POTTENSTEIN - "Remember" nennt Lea von Wintzingerode ihre Ausstellung im Museum der Burg Pottenstein. Sie folgte einer Einladung ihrer Mutter Margit Freifrau von Wintzingerode und begab sich nun an den Ort ihrer Kindheit, um auf den Pfaden der Erinnerung auf der Burganlage zu wandeln.

Lea von Wintzingerode neben ihrem Werk „steps, 2017, Öl auf Leinwand“. Es ist eines von 14 Werken, das im Rahmen ihrer derzeitigen Ausstellung „Remember“ auf Burg Pottenstein zu sehen ist. Foto: Rosi Thiem



Bewusst hat sich die junge Künstlerin für die historischen Museumsräumlichkeiten auf Burg Pottenstein und nicht für die angrenzende Zehntscheune entschieden. "Im Elisabethenzimmer, im Roten Salon und im Rittersaal kann ich jeden Raum bespielen", sagt sie. Sie sieht eine asynchrone Zeitlichkeit, in der die Vergangenheit erst durch die jeweils individuellen Interpretationen und Imaginationen aktiviert ist.

Ihre 14 Werke seien aus der Gegenwart positioniert in den Räumen, konserviert in der Zeitlichkeit, so Lea von Wintzingerode. Für ihre Ausstellung schaffte die Künstlerin Platz zwischen den Objekten des Museums und fügte gekonnt ihre Leinwandbilder ein, die nur durch die Tür einsehbar sind. "Man muss sich erinnern, um nicht zu vergessen. Verschiedene Besitzer haben Spuren hinterlassen. Meine Bilder geben einen Hinweis." Entlang der Fragen zur Wahrnehmung von Innerlichkeit und Präsentation bewegen sich diese ausgewählten realen und fiktiven Bilder.

"Ich arbeite mit Öl auf Leinwand, aber auch mit Aquarell auf Karton, auch großformatig. Für mich sind Malereien alle gleich — Hierarchien werden begradigt. Schnelles Malen und hochverdünnt, so nennt sie ihre Arbeitsweise. Lea von Wintzingerode ist eine vielseitige Künstlerin, auch am Klavier. Auf ihren Leinwandbildern zeigt sich immer wieder dieser musikalische Weg. Auf ihrem Werk "young woman 2018" im Elisabethenzimmer ist zum Beispiel eine Harfe im Hintergrund zu sehen. Lea von Wintzingerode möchte erreichen, dass die Besucher in den Dialog treten und ihre Wahrnehmung aktivieren. Auch will sie die Menschen zur Selbstreflexion und zum Erinnern auffordern — passend zum Thema der Ausstellung, "Remember". Den Weg nach Franken geht sie gerne. Das ist für die Gegenwartskünstlerin eine gewollte Abwechslung zur Großstadt. "Ich habe meine Kindheit auf der Burg verbracht und bin hier heimisch, liebe den Wechsel zwischen Großstadt und auf Land. Die Entwicklung hier finde ich toll."

Der Weg für die Ausstellungsbesucher ist bewusst entgegengesetzt zu den üblichen Burgbesichtigungsrouten. Lea von Wintzingerode ist das wichtig. Sie möchte bewegliche Objekte über Räumlichkeit erzeugen. "Junge Menschen sind auf der Suche und im Wettbewerb. Ich möchte die Besucher inspirieren, Bilder hören nie auf, sondern gehen über den Rand hinaus. Die Betrachter sollen versuchen einen Ausschnitt weiter zu denken."

Lea von Wintzingerode wurde 1990 in Bayreuth geboren. Sie lebt in Berlin und war bereits an internationalen Ausstellungen beteiligt. Angefangen hatte sie 2010 an der Akademie der bildenden Künste in Wien und 2016 mit einem Master of Fine Arts an der Hochschule für bildende Künstler in Hamburg abgeschlossen. Gekauft werden ihre Bilder überwiegend von internationalen Kunstsammlern.

Die Ausstellung ist noch zu sehen bis Sonntag, 26. August. Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

ROSI THIEM