Leben geprägt vom Ehrenamt und von Politik

Franz Reihl feiert seinen 80. Ehrentag mit vielen Gästen - vor 1 Stunde

MOSENBERG - Franz Reihl feiert in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag. Wenn er durch Krankheit und Unfall nicht so beeinträchtigt wäre, könnte er sich noch zufriedener und dankbarer zurücklehnen. Jammern will Reihl aber trotzdem nicht.

Jubilar Franz Reihl (Mitte) kann auf seine Ehefrau Monika und Tochter Claudia (2. von li.) bauen. Pater Johannes Nikel (re.) und Bürgermeister Josef Springer (li.) gratulierten dem langjährigen Gemeinderat. © Foto: Klaus Möller



Das Leben von Franz Reihl war neben seiner Arbeit bei der Bahn geprägt von vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten in Vereinen und der Kommunalpolitik. Von 1972 an war er sechs Jahre lang Gemeinderat in Höfen. Vor dem Abschluss der Gebietsreform 1978 gehörte Mosenberg noch zur Gemeinde Höfen. Nach der Reform gehörte Reihl dann von 1978 bis 2008 dem Neuhauser Marktgemeinderat an. Die klare Meinung und die ausgleichende Art des Kommunalpolitikers wurden über Parteigrenzen hinweg geschätzt.

Jahrzehnte politisch aktiv

Stolze 36 Jahre engagierte er sich kommunalpolitisch. 2007 verlieh ihm die Regierung von Mittelfranken dafür die Medaille in Bronze für besondere Verdienste in der Kommunalpolitik. Auf das Engagement von Reihl konnten auch die "Freunde der St. Magdalenenkapelle Ranna" zählen. Als eines von 16 Gründungsmitgliedern übernahm er 2006 den Stellvertreterposten dieses Vereins.

Das Engagement des Geburtstagskinds gehörte daneben dem Wasserzweckverband Fischstein-Ranna, dem er über 20 Jahre vorstand. Auch in den Elternbeirat der damaligen Grund- und Hauptschule Neuhaus brachte sich Reihl ein.

Geboren in Bilin im Sudetenland war Franz Reihl 1945 mit acht Jahren mit den Eltern über Sachsen und Thüringen zu Bekannten nach Ranna geflohen. 1947 siedelte die Familie Reihl nach Mosenberg um. Nach erfolgreichem Schulbesuch in Ranna begann er 1952 seine Ausbildung bei der Bundesbahn, der er bis zu seiner Pensionierung treu blieb.

Mit seiner zweiten Ehefrau Monika lebt der Jubilar heute noch immer im Haus seiner Eltern, bei dessen Umbau er als Kind mitgeholfen hat. Seine Kinder, Tochter Claudia und Sohn Detlef aus erster Ehe, sorgten wiederum mit ihren beiden Kindern für Großvaterfreuden beim Geburtstagskind.

Die engsten Familienangehörigen, Nachbarn und Bekannte gehörten zu den ersten Gratulanten. Zu ihnen zählten auch Pater Johannes Nikel und Bürgermeister Josef Springer (CSU). Der Jubilar freut sich schon auf diesen Samstag, wenn im Kreis seiner gesamten Familie, Freunde, Bekannten, Wegbegleiter und mit Musik die große Geburtstagsfeier zum Achtzigsten steigt.

kmö