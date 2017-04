Ein Motorradfahrer fuhr am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße LAU1 in Richtung Spies, als er von einem Audi im Kreuzungsbereich gerammt wurde. Der Audi-Fahrer war auf der Kreisstraße LAU2 von Ittling in Richtung Hetzendorf unterwegs und hatte den Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen übersehen. Der Biker wurde durch den Aufprall in ein Feld geschleiudert, er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Autofahrer konnte sich aus dem brennenden Audi retten. © Udo Schuster