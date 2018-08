Leckeres Hobby: Sigrun Steger züchtet seltene Tomaten

LOBENSTEIG - Schon einmal etwas von Shadow Boxing Tom, Glossy Rose Blue, Painted Pink Blue oder gar von einen Venusbrüstchen gehört? Wenn nicht, dann geht es Ihnen wie den meisten. Diese Stichwörter haben nichts mit Sport, Malen oder gar Erotik zu tun, sondern mit dem liebsten Fruchtgemüse der Deutschen: der Tomate. Sigrun Steger aus Lobensteig kennt sich damit bestens aus.

Die Lobensteigerin Sigrun Steger züchtet Tomaten in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. © Ralf Münch



"Bis vor zwei Jahren hatten wir ganz normale Standardtomaten. Eines Tages beschlossen wir, uns ein größeres Gewächshaus zuzulegen. Fünfeinhalb auf zwei Meter", erzählt Steger. Als 2017 das Gewächshaus stand, legte sie sich samenfeste Tomaten zu. Das sind Tomaten, die man auch wieder aussäen kann – bei den normalen Tomaten geht das nicht. Vergangenes Jahr waren es 37 Sorten, die sie ausgesät hatte. "Ich war selber überrascht, dass es auf Anhieb so gut geklappt hat. Dann kam eine Freundin zu mir und hat mir einen Adventskalender mit weiteren 24 Samensorten geschenkt. Und zum Geburtstag schenkte sie mir eine Fahrt zur Tomatenfee in der Nähe von Passau. Dort habe ich mir auch wieder welche zugelegt", so Steger weiter. Als sie schließlich alle 180 Sorten ausgesät hatte, standen plötzlich 350 Pflanzen im Gewächshaus.

Und das war, wie Steger erzählt, eigentlich gar nicht so geplant. Es hatte sich einfach so ergeben und man habe sich im Gewächshaus "gar nicht mehr bewegen" können. Ihre Freundin nahm schließlich 80 Pflanzen, 90 behielt Steger, den Rest verschenkte sie an Familie und Verwandte. Mit der Bitte, dass die erste reife Tomate, die der Strauch trägt, an sie zurückgeht. Damit sie die Samen wieder entnehmen kann.

Die Tomaten, die Steger zeigt, sind alles andere als von der Stange. Solche Tomaten gibt es in keinem Supermarkt oder beim Gemüsehändler in dieser Vielfalt zu kaufen. Wieder einmal zeigt sich, nachdem Steger verschiedene Sorten auf einem Silbertablett angerichtet hat, dass die Natur eine wahre Künstlerin ist. Es gibt die verschiedensten Größen und Farben.

Verschiedenste Geschmacksrichtungen

Was aber noch wichtiger ist: die verschiedensten Geschmacksrichtungen. Sigrun Steger hat einen dicken Ordner vor sich liegen. Dort hat sie ihre Sorten dokumentiert. Sie fotografiert jede Sorte mit einer Ein-Euro Münze als Größenvergleich. Außerdem legt sie einen Zettel mit einer Geschmacksbeschreibung und dem Namen der Tomatensorte daneben.

Es gibt tatsächlich skurrile Sorten. Etwa die "Gartenpeach": Das ist eine Tomate, die wie ein Pfirsich aussieht und von der Oberfläche her auch so beschaffen ist, eben haarig-samtig. Auf die Frage, wie es mit den Kosten für das Hobby aussieht, sagt sie: "Günstig ist es nicht. Ich habe da schon viel investiert."

Die Natur mag es bunt. Hier ist auf einem Tablett eine Auswahl von Sigrun Stegers Fruchtgemüses zu sehen. © Ralf Münch



Über Tomatenmangel kann sich Steger nicht beklagen: Die erste Tomate wurde am 13. Juni geerntet. Bis jetzt sind etwa 80 Kilogramm zusammengekommen. Sie verarbeitet sehr viel. Zu Tomatenchutney, zu Soße, Suppe oder sie trocknet das Gemüse und legt es in Olivenöl ein. Auf der Pizza ist die Tomate sowieso ein Klassiker. Doch viele der Sorten sind zu schade dafür.

Damit man die Geschmacksrichtungen erkennen kann, müssen sie unbearbeitet gegessen werden. Stegers Mann Konrad: "Zu jeder Brotzeit esse ich Tomaten." Ein großer Teil der Früchte geht an Bekannte, Verwandte und Kollegen. Steger ist Mitglied beim Obst- und Gartenbauverein Gunzendorf. Für die Mitglieder hat sie bereits eine Tomatenverkostung organisiert. "Mein Favorit sind die Birnchen. Kleine Tomaten in Rot, Schwarz, Grün oder Gelb. Vom Geschmack her erinnern sie ein wenig an Cocktailtomaten. Für mich sind das Naschtomaten. Bei der Verkostung war aber das Venusbrüstchen der Sieger", so Sigrun Steger.

Eine Erklärung, weshalb die Tomaten in dieser Vielfalt bei ihr so gut wachsen, hat Steger auch: "Ich säe immer mit den Mondzeiten und bin fest davon überzeugt, dass das eine große Auswirkung auf das Wachstum hat. Außerdem dünge ich nur organisch. Mit Brennnesseljauche, Ackerschachtelhalmbrühe und Beinwell. An meine Pflanzen kommt kein mineralischer Dünger."

Kein Mangel

Kann sie es sich vorstellen, irgendwann das Hobby zum Beruf zu machen? Dass sie die Samen, die sie aus ihren Früchten gewinnt, vermarktet? "Das Problem ist, dass ich ein Gewerbe anmelden müsste. Um genügend Samen herzustellen, müsste ich die Fläche vergrößern. Dann ist da das Bewässerungsproblem. Wir haben eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 6500 Litern Wasser. Die ist bei dieser Trockenheit schon leer." Auch wenn sie ihr Hobby vielleicht nie im großen Stil betreiben wird, in einem Punkt können sich die Stegers und deren Freunde sicher sein: Tomatenmangel wird es so schnell nicht geben.

