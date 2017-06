Leiche beim Bergbaumuseum: Biker lag tot in Böschung

AUERBACH - Am Donnerstagnachmittag fand ein Zeuge den Leichnam eines Motorradfahrers in einer Böschung in Auerbach (Landkreis Amberg-Sulzbach). Die Polizei geht von einem Unfall aus und sucht nach Zeugen.

Ein Zeuge endeckte den Leichnam des jungen Mannes in einer Böschung in der Bernreuther Straße. Foto: NEWS5/Zeilmann



Gegen 15.40 Uhr meldete sich der Zeuge bei der Polizei. Er habe einen leblosen Motorradfahrer in einer Böschung in Auerbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) gefunden. Der Mann lag an der Bernreuther Straße auf Höhe des Bergbaumuseums. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall schon mehrere Stunden früher ereignet hatte. Bei dem Toten handelt es sich um einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Der junge Mann trug offenbar keinen Schutzhelm.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein nicht zugelassenes Crossmotorrad der Marke KTM. Zur Klärung des Unfallhergangs zog die Staatsanwaltschaft Amberg einen Sachverständigen hinzu. Hinweise auf ein Mitverschulden Dritter gibt es laut den Beamten bislang nicht.

Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Auerbach unter der Rufnummer 09643-92040 in Verbindung zu setzen.

