Leiche in Main entdeckt: Großer Einsatz in Himmelkron

Passanten entdeckten einen leblosen Körper und alarmierten die Rettungskräfte - vor 2 Stunden

HIMMELKRON - Am Karfreitag machten Spaziergänger in Himmelkron in Oberfranken eine grausame Entdeckung: Ihnen fiel eine leblose Person auf, die den Main hinab trieb. Rettungskräfte konnten den Mann schließlich bergen - doch sie konnten ihm nicht mehr helfen.

Am Karfreitag war ein Großaufgebot an Rettungskräften in Himmelkron (Kulmbach) zu Gange. Um die Mittagszeit lief dort ein Wasserrettungseinsatz, bei dem die Feuerwehren aus Lanzendorf und Himmelkron, der Rettungsdienst, die DLRG und die Wasserwacht im Einsatz waren.

Passanten hatten gegen 11.15 Uhr einen leblosen Körper im Main entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen am Fundort entdeckten die Retter tatsächlich einen leblosen Körper in dem Fluss. Weitere Kräfte wurden deshalb sofort angefordert.

Wie ein Sprecher der Polizei in Bayreuth jedoch mitteilte, kam für die Person jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 54-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen, es gibt bisher jedoch keine Anhaltspunkte, die auf ein Gewaltverbrechen hinweisen.

