Leiche von Sophia L. wird zur Bestattung freigegeben

Kripobeamte bringen Tatverdächtigen nach Deutschland - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Rund zweieinhalb Monate nach ihrem gewaltsamen Tod kann die Studentin Sophia L. nun beigesetzt werden. Die Bayreuther Staatsanwaltschaft habe den Leichnam am Mittwoch zur Bestattung freigegeben, teilte die Behörde mit.

Nach wochenlangem Stillstand kommt Bewegung in den Fall: Die Leiche der Studentin Sophia L. wurde am Mittwoch zur Bestattung freigegeben. © Polizei Leipzig



Nach wochenlangem Stillstand kommt Bewegung in den Fall: Die Leiche der Studentin Sophia L. wurde am Mittwoch zur Bestattung freigegeben. Foto: Polizei Leipzig



Erst vor kurzem hatten die spanischen Ermittler die Leiche nach Deutschland überführen lassen. Am Dienstag wurde dort nochmals eine rechtsmedizinische Untersuchung durchgeführt.

Die in Amberg in der Oberpfalz geborene 28-Jährige wollte Mitte Juni von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen. Dabei wurde sie den Ermittlungen zufolge von dem 41 Jahre alten Lastwagenfahrer an einer Tankstelle an der A9 in Sachsen mitgenommen und in Oberfranken umgebracht. Die Leiche Sophias wurde eine Woche später in Spanien gefunden. Zwei Tage danach wurde der Lkw-Fahrer aus Marokko von der spanischen Polizei festgenommen. Der Fall hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt.

Kripobeamte der Ermittlungsgruppe "Rastplatz" sollen auch den Tatverdächtigen in Spanien abholen und ihn nach Bayreuth bringen. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wegen Mordes beim Amtsgericht Bayreuth soll er in einer oberfränkischen Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft kommen. Wann die teils noch ausstehenden Ermittlungsakten, Asservate sowie der Lastwagen nach Deutschland gebracht werden, stehe derzeit noch nicht fest, hieß es.

dpa