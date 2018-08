Leichenhalle von Pegnitz war bei Bürgern lange umstritten

PEGNITZ - Das Zentrum der Altenstadt ist der Alte Friedhof mit der Egidienkirche. Mit ihrer jahrhundertelangen Geschichte befasste sich Stadtheimatpfleger Helmut Strobel bei seinem jüngsten Stadtspaziergang.

Dem Alten Friedhof samt der Gottesackerkirche war der jüngste Stadtspaziergang des Heimatpflegers Helmut Strobel (rechts in der grünen Jacke) gewidmet. Foto: Richard Reinl



Das ursprüngliche St. Gilgen-Gotteshaus wurde 1360 erstmals urkundlich erwähnt. Demnach hatte "Walter Nachtigall zu Pegnitz vom halben Altenstädter Zehnten alljährlich am St. Gallen-Tag ein Pegnitzer Simra-Korn ewig an das St. Gilgen Gotteshaus dahier zu geben". Vorher noch gab es das "S. Brigida Gottshaus", 600 Schritte vor dem Altenstädter Tor gelegen, in etwa dort, wo sich jetzt der Kreisel am Admira-Center befindet.

Die heutige Egidienkirche wurde einst auf der höchsten Stelle des ummauerten Teils der Altenstadt als "capella oppidi Pegnitz", also als Kirche der Stadt Pegnitz errichtet. Finanziert wurde sie von dem Pfarrwidem, das sind die Einkünfte der Äcker zwischen der Altstadt und Nemschenreuth, besonders östlich vom Brigittenheim, sowie über die Früh-, Engel- und Wolfgangsmeß-Pfründe.

Die Kirche hatte außer einem Marien-Hauptaltar noch mindestens einen, dem Heiligen Wolfgang gewidmeten Seitenaltar. Als 1533 die Gottesdienste in die neuerbaute Kirche in der neuen Stadt auf dem Letten verlegt wurden, verlor die Friedhofskirche an Bedeutung und wurde nur noch bei Leichenfeiern und bei Bauarbeiten an der Stadtkirche genutzt. Auch die Katholiken hatten dort vom März 1896 bis zum Mai 1899 ihr Ausweichquartier.

In den Jahren 1708/09 wurde die Kirche umgebaut. Der Westteil wurde abgebrochen und um 30 Schuh verlängert. Auf der Nordseite wurde ein neuer Turm errichtet. Der Chorraum war ursprünglich flachgedeckt. 1709 erhielt er eine stichbogige Holztonne. Die Empore stammt auch von 1709.

Am Südportal findet sich eine ovale Bronzekartusche für Friedrich Ferdinand Benz aus Gunzenhausen, der als hochfürstlich-brandenburgischer Hofgerichtsadvokat 1720 im Alter von nur 26 Jahren in Pegnitz gestorben ist. Die beiden 1956 aus dem Privatbesitz von Apotheker Fritz Harteis gestifteten Schnitzfiguren, eine Heilige Margareta und vermutlich ein Heiliger Laurentius, stammen aus spätgotischer Zeit.

Eine Tafel seitlich des Südportals wurde später überputzt. Auf dieser standen 1709 die Baudaten und dass diese Kirche der Hl. Dreifaltigkeit gewidmet ist. Auch in Beschreibungen von Pegnitz aus dem 19. Jahrhundert wird von der Dreifaltigkeitskirche berichtet.

Der Friedhof bekam 1575 eine neue Ringmauer, nachdem er bis dahin wahrscheinlich nur von einer Dornenhecke umfasst zwar. Ab 1926 suchte man nach einem Platz für einen neuen Friedhof. Gerechnet wurde damals mit einer Umtriebszeit von 15 Jahren und einem Bedarf an 200 Kindergräbern. Durchschnittlich wurden in Pegnitz zwischen dem 1. Weltkrieg und 1933 jährlich etwa 45 Erwachsene und 18 Kinder beerdigt.

1932 war geplant, den Alten Friedhof wegen Platznot nach Osten in Richtung Altes Schloß zu erweitern. Dazu sollte die Schloßstraße um die Bäckerei Steger herum in den Alten Graben verlegt werden. Als Begründung wurde der starke Zuzug von "Andersgläubigen" genannt, war doch Pegnitz zu jener Zeit überwiegend evangelisch.

Östlich des Kirchturm befand sich früher ein niedriger Raum, das Bahr- oder Beinhäuschen. Dort wurden die beim Neubelegen von Gräbern zum Vorschein gekommenen Knochen, vor allem Schädel, aufbewahrt. 1901 wurde statt dessen eine Leichenhalle angebaut, die die Hausnummer 38 erhielt. Um die Gräberpflege zu erleichtern, wurde 1931 an die Leichenhalle ein an die Wasserleitung angeschlossener Brunnen errichtet.

Der Bau der Leichenhalle war in der Bevölkerung sehr umstritten. So wurden die Toten gewöhnlich zu Hause aufgebahrt und erst am Tag der Beerdigung in den Friedhof überführt. 1924 wies der Stadtrat erneut auf die Benützungspflicht der Leichenhalle hin, nachdem Leichen wegen der sehr beengten Wohnverhältnissen mitunter sogar im Keller oder in Kaufläden aufgebahrt wurden. Die Situation wurde als "bedrückend" geschildert, wimmelte es doch in den Kartoffelkellern vor Ratten und Mäusen. Die Bürger gewöhnten sich an die neue Prozedur. Aber als ein Großkaufmann starb, wurde dieser gegen die Vorschrift daheim aufgebahrt. Die Diskussion wurde erst mit Androhung von Polizeigewalt beendet.

RICHARD REINL