Leiter des Fränkische-Schweiz-Museums ist Asterix-Fan

Jens Kraus ist nun offiziell Chef des Regional-Museums in Tüchersfeld

TÜCHERSFELD - Seit ein paar Tagen ist Jens Kraus der neue Leiter des Fränkische-Schweiz-Museums in Tüchersfeld. Aber so neu ist er eigentlich nicht, denn er ist dort schon seit 2004. Erst als Museumspädagoge, dann als stellvertretender Leiter und schließlich als kommissarischer Leiter.

Jens Kraus (links) ist der neue Leiter des Fränkische-Schweiz-Museums in Tüchersfeld. Seit Kurzem ist Fabian Wittenborn der Museumspädagoge. © Foto: Ralf Münch



Der 42-Jährige hat sich schon immer für Geschichte interessiert. "Mit zehn Jahren fand ich Asterix spannend, als Jugendlicher dann die Astrophysik", erzählt er. Das erste Mal war er als Grundschüler im Museum, es ging um die Etrusker. Das war für Kraus prägend. Schon kurz nach dem Abitur war er bei einer Grabung im Saarland, wo ein gallo-römisches Gräberfeld freigelegt wurde. Studiert hat er später in Saarbrücken und Kiel unter anderem physische Geografie.

Dabei ging es um Ablagerungsprozesse und Schichtstufen, um Fundfotografie und Vermessungen sowie Technisches Zeichnen. Während dieser Zeit war Kraus bei einer Grabung in Bulgarien dabei. "Es war beeindruckend, in einem anderen Land mal bei so etwas dabei zu sein", erinnert er sich. 2500 Kilometer mit dem Bus waren es bis dort hin. Gearbeitet haben die Teilnehmer an einem sogenannten Tell – einer Siedlungsgrabung, bei der eine Siedlung auf die nächste gesetzt wird. Neun Monate hat es gedauert.

Bewerbung um Stelle

Zum anderen hat er noch klassische Archäologie studiert, sich dort mit Architekturgeschichte, Statuen und Formbestimmungen beschäftigt. Er war Grabungsleiter beim deutsch-französischen Kulturpark Reinheim. Schließlich hat er sich auf die Stelle des Museumspädagogen im Fränkische-Schweiz-Museum beworben. Dabei ging es um die Betreuung von Gruppen und das Konzipieren von Ausstellungen. Diesen Posten hat seit Mai dieses Jahres nun Fabian Wittenborn.

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter kümmert er sich um die Organisation von Veranstaltungen und Ausstellungen, das Erstellen von Ausstellungskatalogen. "Die Vorläufe bei einer Ausstellung sind deutlich länger geworden", sagt Kraus. Vor vier Jahren entstand beispielsweise die Idee zur aktuellen Ausstellung über den Dreißigjährigen Krieg. Ein, zwei Jahre vor Ausstellungsbeginn müssen die ersten Anfragen für Exponate und Förderanträge gestellt werden.

Koordination und Werbung

Kraus als Museumsleiter ist für die gesamte Koordination und die Werbung verantwortlich und ist natürlich auch bei den Ausstellungen dabei. "Wenn wir aufbauen, muss ich auch Stellwände schleppen", erzählt er. Und Kraus kümmert sich um die Netzwerke, die ganz wichtig für seine Arbeit sind. Sein Vorgänger Rainer Hofmann, der jetzt in Altersteilzeit ist, habe schon viel aufgebaut, von dem Kraus und das Museum jetzt profitieren.

So war es möglich, dass sich bei der aktuellen Ausstellung 25 Leihgeber beteiligen.

Auf die Frage, was ihn an der Museumsarbeit begeistert, antwortet er: "Man kommt immer wieder mit Objekten in Berührung, es kommt immer wieder was Neues dazu, eine alte Fibel, ein Rosenkranz, alte Grafiken zum Beispiel", sagt Kraus. Man müsse sich immer wieder in neue Themen reinfinden, die Arbeit sei vielfältig.

200 zusätzliche Führungen

Rund 15 000 bis 20 000 Besucher kommen pro Jahr ins Fränkische-Schweiz-Museum. "Das ist abhängig von den Sonderausstellungen, die wir haben", sagt Kraus. Es kommen Erwachsene, Wandergruppen und Tagesausflügler. Im vergangenen Jahr waren es noch zusätzlich 200 Führungen mit Schulklassen.

Von Montag bis Freitag, 5. bis 16. November, gibt es im Fränkische-Schweiz-Museum erstmalig für Schüler Projektwochen zur Steinzeit. Die Reise beginnt mit dem Homo Erectus, dem ersten Menschen in Mitteleuropa, der zur See fuhr, und geht weiter mit dem Neandertaler, von dem die ersten Höhlenmalereien stammen. Es geht um die Veränderung des Klimas mit Warmzeiten, in denen sich bei uns Elefanten und Flusspferde tummelten bis zu den Eiszeiten mit Mammut und Höhlenbär.

Aktionen für Kinder

Die Kinder bekommen Originale wie einen Faustkeil zum "Be-greifen" in die Hand und auch die technologische Revolution der Jungsteinzeit spielt eine Rolle. Praktisch kann gelernt werden, wie Mehl gemahlen und Brot gebacken wurde, es können Perlen aus Ton gefertigt werden, selbst gesponnenes Garn verwebt und Beutel aus selbst geschabten Leder genäht werden.

Das Programm ist auf den gleichzeitigen Besuch von mehreren Klassen ausgelegt und läuft jeden Wochentag von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr.

Info: Fränkische-Schweiz-Museum, Telefon (0 92 42) 7 41 70 90 oder fabian.wittenborn@fsmt.de

