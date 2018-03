Leiter, Schuhe und Teppiche in der Fichtenohe

Jugendabteilung des Kreisfischereivereins befreit Pegnitzer Gewässer von Unrat - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Jugendleiter des Kreisfischereivereins haben eine kleine, aber schlagkräftige Gruppe trotz des überraschenden Kälteeinbruchs motiviert, die Gewässer und Uferbereiche im Stadtgebiet zu reinigen.

Jugendleiter Dominik Weiß (rechts) holt zusammen mit dem neun Jahre alten Tim allerlei Abfälle aus der Pegnitz. Vor allem zogen sie wieder massenweise Flaschen, Spraydosen und Verpackungsmüll aus dem Wasser. © Foto: Gisela Leinberger



Bereits zum dritten Mal waren Dominik Weiß und Marco Neupert mit dem Vereinsnachwuchs unterwegs, um Fichtenohe und Pegnitz aufzuräumen. Als Pächter der Wasserläufe zwischen Guyancourt-Brücke und Hainbronn sorgt der Kreisfischereiverein Pegnitz auf einer Strecke von rund 6,5 Kilometern für deren Sauberkeit.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene machten sich bei winterlichen Temperaturen zum Frühjahrsputz auf, um alles aufzusammeln, was an Ufern und im Wasser achtlos weggeschmissen oder mutwillig entsorgt worden ist. "In früheren Jahren haben wir auch schon mal Einkaufswagen und Fahrräder rausgezogen", berichtet Weiß. "Dieses Mal waren es vor allem wieder massenweise Pfandflaschen, Spraydosen und unendlich viel Verpackungsmüll — von der Chipstüte bis hin zum Einwegbecher."

Schuhe und Teppiche

Auch fanden die Abfalljäger "Kuriositäten", wie eine Leiter, ein Verkehrsschild, mehrere Tüten voller Renovierungsabfälle, Plastikplanen, Schuhe und Teppiche. "Vor allem die Drähte, Metallschlingen und zerbröselnde Plastiktüten sind für Fische, Vögel und andere Tiere, die am Ufer unterwegs sind, gefährlich. Sie verenden, wenn sie sich darin verfangen oder ersticken daran", erklärt der Jugendleiter.

"Im Stadtpark-Gebiet, wo viele Leute unterwegs sind, und die Stadt regelmäßig reinigt, gibt es verhältnismäßig wenig Müll", berichtet der Ehrenamtliche. "Besonders schlimm verdreckt und vermüllt ist jedoch das Areal rund um den Parkplatz am ehemaligen Obi und beim Dänischen Bettenlager bis hin zur Kleingartenanlage beim ehemaligen Möbel Wermuth".

Auf Nachfrage erklärte der Zweite Bürgermeister Wolfgang Nierhoff, einige Hochwasser der vergangenen Zeit seien sicher auch mit dafür verantwortlich, dass Müll angeschwemmt wurde, der sich teilweise auch in den Ästen verfangen hat. "Uns ist ein gepflegtes Stadtbild schon wichtig", sagt Nierhoff. Der Stadtpark als ein stark frequentierter Bereich werde zum Beispiel täglich von einem Mitarbeiter gereinigt. Bei Ecken mit weniger Publikumsverkehr seien die Abstände größer. Der Bauhof habe in dieser Woche ohnehin geplant, diese Bereiche zu säubern.

Beim Gelände des ehemaligen Obi-Parkplatzes verhält es sich anders. Offenbar werde das im Eigentum der Projektgesellschaft Neue Mitte Pegnitz befindliche ehemalige Obi-Areal häufig von LKWs benutzt, die ihren Müll einfach mitten auf dem Platz hinterlassen. "Das liegt sicher auch daran, dass weit und breit kein Mülleimer zu sehen ist", vermutet Weiß.

Trotz der kalten Temperaturen und des Schnees hatte der Fischereiverein-Nachwuchs viel Spaß bei der Aufräum-Aktion. "Für uns gehört die Pflege der Gewässer genauso zum Vereinsleben wie das Angeln selbst. Es ist Teil des Naturschutzes und es ist ja in gewisser Weise auch eine Form der Mitgliederwerbung, wenn unsere Gewässer schön sind", erläutert Weiß.

Für die Natur sensibilisieren

Und Neupert, der sich mit Weiß die Jugendaktivitäten ausdenkt und sie betreut, ergänzt: "Wir angeln mit unseren Jugendlichen regelmäßig und unser jährliches Zeltlager an der Dießfurter Kiesgrube ist für die Nachwuchsangler ein echter Höhepunkt. Uns ist wichtig, die Jugendlichen für die Natur zu sensibilisieren."

Der neunjährige Tim und die beiden 15 Jahre alten Jugendlichen Jakob und Hannes bekommen bei der Aktion unerwartete Unterstützung: Kassier Harald Müller ist mit Tochter Anna (5) und Sohn Johann (8) gekommen. Erwachsene Mitglieder sind beim Kreisfischereiverein dazu verpflichtet, zehn Stunden für die Pflege der stehenden und fließenden Vereinsgewässer zu investieren. Egal, ob am Egloffsteiner Weiher, an der Kiesgrube Dießfurt oder an der Püttlach: Gepflegt wird flächendeckend und regelmäßig. Neben dem Müllsammeln mähen die Angler das Gras, zwicken überhängende Äste ab, beseitigen Biberschäden, entfernen umgefallene Bäume und legen Angelstege an.

Bauhof übernimmt Entsorgung

Die "Ausbeute" der Gewässerpflege-Truppe passte gerade mal so auf einen Autoanhänger und bestand in der Summe aus sperrigen Metallteilen und zehn großen blauen Müllsäcken. Abgeben konnte die Putzkolonne ihr Sammelgut kostenlos beim Stadtbauhof, der es entsorgt.

GISELA LEINBERGER