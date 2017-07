Leitplanken sorgen für Unmut bei Anwohner

BRONN - Seit wenigen Wochen flankieren Leitplanken auf mehreren hundert Metern die Bundesstraße 2 auf Höhe von Bronn. Sehr zum Unmut von Anwohner Hans-Karl Schönner.

Seit etwa drei Wochen flankieren Leitplanken die Bundesstraße 2 auf Höhe von Bronn zu beiden Seiten. Anwohner Hans-Karl Schönner hat kein Verständnis für die Maßnahme. © Luisa Degenhardt



"Es hat in der Zeit zwischen 1950 und jetzt einen Unfall auf der Strecke gegeben, wegen Aquaplanings", sagt Schönner. Und der sei schon um die 40 Jahre her. "Die letzten Jahre ist da nichts passiert." Schönner wundert sich darüber, dass das Staatliche Bauamt Bayreuth die Leitplanken auf gerader Strecke zum Schutz der Bäume anbringt. Seiner Meinung nach machen die Leitplanken die Strecke gefährlicher. Es bestehe das Risiko, dass Pkw gegen die Begrenzungen prallen und dann auf die Gegenfahrbahn geraten.

Mehr Baumunfälle

Alexander Siller vom Staatlichen Bauamt erklärt, dass die Leitplanken vor etwa drei Wochen auf einer Länge von um die 1400 Metern angebracht worden sind. Siller bezieht sich auf ein Rundschreiben des Bundesverkehrsministeriums vom April 2017 an die Straßenbaubehörden der Länder. Darin heißt es: "Nach der rückläufigen Unfallentwicklung bis zum Jahr 2013 liegt die Zahl von Baumunfällen im Jahr 2015 nunmehr erneut über den Zahlen von 2013. Auch im Jahr 2015 starben mehr als 600 Menschen nach einem solchen Unfall."

Auf Landstraßen falle der Anteil der bei Baumunfällen Getöteten mit rund 26 Prozent am höchsten aus. Baumunfälle seien also nach Unfällen mit dem Gegenverkehr die zweithäufigste Todesursache auf Landstraßen. "Insgesamt ist der Verbesserung der Verkehrssicherheit im Zusammenhang mit dem Aufprall an Bäumen weiterhin ein hoher Stellenwert beizumessen", heißt es in dem Schreiben. Und weiter: "Die Errichtung von passiven Schutzzäunen bietet sich auch zur Prävention in noch unauffälligen Bereichen an."

Aufrüstung auch andernorts

Laut Alexander Siller betreffen die Nachrüstungen nicht nur Bronn. Auch an anderen Stellen im Landkreis Bayreuth wird aufgerüstet, um die Zahl von Baumunfällen zu minimieren. Die Leitplanken werden jeweils dauerhaft angebracht.

Anwohner Hans-Karl Schönner hält das für Geldverschwendung. Es gebe Wichtigeres, in das man investieren könne, zum Beispiel in kaputte Straßen.

