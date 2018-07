Letzter Feinschliff für das Waldstock-Festival in Pegnitz

Event hat am Freitagabend mit einem Umzug begonnen — zahlreiche Helfer tagsüber im Einsatz - vor 39 Minuten

PEGNITZ - Am Freitagabend eröffnete die chilenische Band "Parresia" das Waldstock-Festival. Doch auch einige Stunden zuvor gab es noch jede Menge zu tun.

Noch am Freitag wurde an der Bühne geschraubt und die Lichttechnik angebracht. Foto: Ralf Münch



Dort, wo am Samstag unter anderem Bird Berlin der Menge einheizt, lautstark und mit vollem Körpereinsatz, genau dort ist es nur ein paar Stunden vorher mucksmäuschenstill. Vögel zwitschern, zwischen den Bäumen hängen bunte Tücher. Grün, gelb, rot, blau und lila. Man sieht Autoreifen, die zwischen zwei Bäumen aufgespannt sind und als Schaukeln dienen.

Auf der Waldlichtung stehen diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass es am Freitagvormittag schon ziemlich bunt aussieht am Festivalgelände auf dem Schlossberg. Ehrenamtliche Helfer sind da, ehemalige Vorstände und natürlich Jakob Bauer, der es sich auf der großen Bühne gemütlich gemacht hatte. Am "Feinschliff" müsse man jetzt noch arbeiten, sagt Bauer, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Waldstock-Festivals zuständig ist, aber natürlich ebenfalls mitgeholfen hat, dass es hier schon ziemlich nach einem Festival-Schauplatz aussieht.

Zelte, Pavillons, "Foodstock-Banner" zwischen den Bäumen, eine große Bühne. Das alles steht am Freitagvormittag schon. "Es sind noch einige Dinge zu tun", sagt Bauer aber dennoch. "Ein Matestand, die Kaffeebude, das sei alles noch work in progress." Auch die "Kreativ-Bude" stehe noch nicht. "Dort bekommt man kostenlosen Limes, wenn man seine Waldstock-Geschichte erzählt", sagt Bauer. Zumindest hat er das so gehört. Wie die Buden am Ende aussehen? Auch für ihn eine Überraschung.

Dort, wo Not am Mann ist

Sich aufeinander verlassen können – das gehört bei der Organisation für das Festival eben auch dazu. "Die haben auch ein riesiges Herz gesägt. Es weiß immer niemand, was genau die da bauen. Sie bauen da auch noch eine Bühne hin", sagt Bauer am Freitagvormittag. Mit "die" meint Bauer die ehemaligen Vorstände. Diejenigen, die vor dieser Generation das Festival federführend organisiert haben. So ganz können sie es nicht sein lassen. Zu schön ist für sie diese Waldstock-Stimmung am Abend und der Aufbau davor, trotz durchnässter Festivalwiese auf dem Schlossberg. "Als sie das Festival abgegeben haben, haben sie sich eine neue Aufgabe gesucht. Damit die Abkapselungsphase nicht so schwer wird", sagt Bauer.

Auch der 45-jährige Köpi ist schon seit den Anfängen mit dabei. "Die Professionalität beim Aufbau hat sich schon verändert. Früher haben wir erst donnerstags angefangen und waren nicht richtig fertig, als die Bands angefangen haben zu spielen", sagt Köpi, der eigentlich Matthias Köper heißt. "Es war damals eher so wie eine Klassenfeier. Man kann das nicht vergleichen. Heute ist es ja ein richtiges Festival."

Köpi arbeitet hauptsächlich am Bierstand und kümmert sich um die Wasserversorgung. "Und dort, wo Not am Mann ist", sagt er. Noch haben sich am Festivalgelände mit Köpi nur zehn bis zwölf Helfer eingefunden. Am "Feinschliff" sind aber am Freitag noch mehr Menschen beteiligt. Gegen Mittag werden es schon 50 Leute sein und mit anpacken. Der Platz soll schließlich am Ende komplett leer sein. Ohne Müll, ohne Aufbau-Utensilien. Bereit für die Show. "Am Ende muss es wunderschön aussehen", sagt Bauer.

Kein Verlass auf Wetterseiten

Wunderschönes Wetter hatte es am Donnerstag und Freitagvormittag aber nicht gegeben. "Ich checke drei bis vier verschiedene Wetterseiten. Diese Woche habe ich aber aufgehört zu schauen, weil man den Voraussagen einfach nicht vertrauen konnte", sagt Bauer. Das Hauptaugenmerk lag deshalb auch darauf, den Platz sturmsicher zu machen. Aber, sagt Köpi: "Die Waldstock-Besucher kommen normalerweise bei jedem Wetter. Egal, ob es regnet oder schneit. Das macht es ja auch aus." Geschneit hat es am Ende nicht, wie geplant fand erstmals auch der Festumzug durch Pegnitz statt. Und am Abend war dann alles bereit für "Parresia".

MICHA SCHNEIDER