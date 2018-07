Letzter Schluck Bier auf der Autobahn bei Plech

Betrunkener Autofahrer war mit 2,7 Promille unterwegs - Polizisten beleidigt - vor 49 Minuten

PLECH - Seine unsichere Fahrweise verriet einen betrunkenen Autofahrer auf der Autobahn bei Plech. Bei einem Alko-Test brachte er es auf stattlich 2,7 Promille.

Am Donnerstagnachmittag war ein 49-jähriger Brandenburger mit seinem Fiat auf der Autobahn in Richtung Berlin unterwegs. Nachdem bereits mehrere Autofahrer bei der Polizei angerufen hatten, konnte eine Streife der Verkehrspolizei den 49-Jährigen in der Autobahnbaustelle bei Plech antreffen, als er noch einen letzten Schluck aus einer Bierbüchse nahm.

Für den später festgestellten Alkoholwert von 2,7 Promille konnte der Schluck alleine aber nicht verantwortlich sein. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die logische Folge.

Da er die Beamten während der Blutentnahme massiv beleidigte, kommt zu der Anzeige wegen Trunkenheit eine wegen Beleidigung hinzu.

