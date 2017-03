Letzter Wunsch: Lieber hier sterben

Unbegleiteter Asylbewerber klagt gegen drohende Abschiebung nach Afghanistan - 10.03.2017 19:15 Uhr

PEGNITZ/BAYREUTH - In dieser Woche hat sich in Kabul in Afghanistan ein Selbstmordattentäter vor dem Krankenhaus in die Luft gesprengt, Terroristen des sogenannten Islamischen Staates (IS) stürmten auf die Stationen und töteten 37 Personen. Kann man einen allein auf sich gestellten unbegleiteten jungen Asylbewerber in diese Stadt zurückschicken? Kein Wunder, dass er sich vor dem Verwaltungsgericht in Bayreuth vehement dagegen wehrt.

Hier war der unbegleitet nach Pegnitz gekommene Asylbewerber untergebracht, ehe er nach seiner Volljährigkeit nach Creußen zog. © Foto: Ralf Münch



Politische Debatten haben früher im "Räuberstübl" eine große Rolle gespielt. An dieser Tradition wollen wir festhalten. Deshalb haben wir eine Gerichtsverhandlung in Bayreuth besucht — sie ist eine der ersten in Oberfranken. Dabei wehrt sich ein ehemals in Pegnitz untergebrachter unbegleiteter Jugendlicher gegen seine Abschiebung nach Afghanistan. Auf das Urteil, das in schriftlicher Form ergeht, darf man gespannt sein, wird es doch Signalwirkung für alle künftigen Verfahren haben, die noch anstehen.

Unser Respekt gilt dem Richter. Wer einen nach Paragrafenlage "kurzen Prozess" befürchtet hat, wurde getäuscht. Eineinhalb Stunden lang mühte sich der Jurist, Gründe herauszufinden, die einen Verbleib im "gelobten Land" rechtfertigen könnten. In aller Ausführlichkeit ließ er sich vom Engagement bei Pegnitzer und Bayreuther Volleyballern erzählen, dass der Afghane regelmäßig trainiere, mit zu Turnieren fahre und sogar einen Spielerpass für die Bezirksliga besitze.

Emotionaler wurde es, als es um die familiären Verhältnisse des jungen Mannes ging, der sich über Monate bis nach Deutschland durchgeschlagen hat, ehe er in Pegnitz und jetzt in Creußen landete. Seinen Vater habe er nicht kennengelernt, dieser sei drei Tage nach der Geburt des Sohnes ermordet worden. Von den Brüdern des Angeklagten fehle jede Spur: vom IS verschleppt.

Weil Telefonate mit seiner Mutter schwierig seien, habe er nur mit Bekannten über das Internet regelmäßig Kontakt. Dabei habe er erfahren, dass im vergangenen Jahr auch noch zwei Onkel Attentätern zum Opfer gefallen seien. Einer sei mit dem Auto angefahren, der andere auf einem Feld niedergestochen worden.

Unstimmigkeiten bei den Angaben über den Todeszeitpunkt erklärte der Dolmetscher damit, dass der Asylbewerber nur ein Jahr lang zur Schule gegangen sei und deshalb auch nicht schreiben könne. Als der Richter statt mit festen Daten mit Angaben zur Jahreszeit Klarheit schaffen wollte, scheiterte auch dies: "Für einen Afghanen ist es in Deutschland immer kalt."

Als ihn der Richter auf das Recht des letzten Wortes hinwies, zauderte der junge Mann zunächst, ehe er seinen ganzen Mut zusammennahm: "Ich wundere mich, warum ich nicht danach gefragt werde, was mich nach der Abschiebung erwartet." Schließlich sei er doch vor seiner Flucht schon in den Fängen des IS gewesen, als er sich weigerte, dessen sogenannte Koran-Schule zu besuchen.

"Diese Fragestellung ist nicht nötig", konterte der Verwaltungsrichter nun schon bestimmter, das sei doch von seiner Anwältin schon seitenlang in den Akten niedergeschrieben worden. Nicht nur die Unterstützer vom Bayreuther Volleyballclub auf den Zuschauerbänken wunderten sich: "Hoffentlich ist dort nicht auch schon längst verfügt, dass die Chancen auf ein Bleiberecht gering sind."

Einen letzten Wunsch hatte der junge Afghane dann doch noch: "Lieber will ich hier sterben, als nach Kabul zurückgeschickt zu werden."

"Räuberstübl" im Internet unter www.nordbayern.de/pegnitz

ISI REINL