Letztmals Anschubhilfe für Faust-Festspiele

Landrat Hübner kündigt nach Ende der neuen Saison generelle Debatte über Pegnitzer Projekt an - vor 1 Stunde

PEGNITZ/BAYREUTH - Traditionell sorgt die Kulturförderung des Landkreises für langwierige Diskussionen in den Fachausschüssen. Im Endeffekt blieb es aber auch heuer wieder bei den Vorschlägen der Kreisverwaltung. Demnach darf sich der Fränkische Theatersommer über eine Erhöhung des Zuschusses auf 10.000 Euro freuen, die Faust-Festspiele in Pegnitz erhalten eine weitere letzte Anschubhilfe von 5000 Euro. Danach soll grundsätzlich über die Zukunft der Veranstaltungsreihe gesprochen werden.

Auch heuer gewährt der Landkreis den Pegnitzer Faust-Festspielen noch einmal eine Anschubhilfe von 5000 Euro. Foto: Hans von Draminski



Themen der aktuellen Debatte im Kreisausschuss waren unter anderem personelle und räumliche Veränderungen beim Theatersommer, die Frage, inwieweit das Angebot des Theaters Hof überhaupt von Kreisbürgern genutzt wird, ob nicht der Westen und Süden des Kreisgebiets bevorzugt wird oder ob nicht die Veranstaltungen des Festivals junger Künstler stärker beachtet werden sollten.

Verschiedene Sprecher waren es leid, jedes Jahr wieder über dieselbe Problematik streiten zu müssen, und forderten deshalb Kriterien für eine Förderung etwa nach Anzahl der Besucher aus dem Kreisgebiet. Sie mussten sich allerdings vom zuständigen Sachbearbeiter im Landratsam, Michael Benz, sagen lassen, dass solche schon seit vielen Jahren zugrunde gelegt würden. Letztendlich wurde der Vorschlag der Verwaltung doch mehrheitlich unverändert abgesegnet.

Der Fränkische Theatersommer, für den der Zuschuss 2017 von 7700 auf 8000 Euro erhöht worden war, hatte um eine weitere Anhebung auf 12.000 Euro gebeten. Als Begründung wurde das sehr aufwändige Jubiläumsprojekt „Lysistrata“ angeführt. Daneben habe man neun Neuinszenierungen in das laufende Programm aufgenommen. Auch die Produktion „Der Brandner Kaspar“ sei sehr zeit-, personal- und kostenintensiv. So habe man aus der Bürgerschaft von Hollfeld rund 120 Personen zusätzlich zum Mitspielen animiert. Aufgrund der angespannten Haushaltslage könne allerdings die Stadt Hollfeld den Fränkischen Theatersommer nicht mehr wie bisher unterstützen.

Der Landkreis Bayreuth seinerseits verwies auf seine angespannte Haushaltslage. Wenn der Zuschuss trotzdem auf 10.000 Euro erhöht werde, so entstehe durch Kürzung an anderer Stelle kein finanzieller Mehraufwand.

Den Faust-Festspielen in Pegnitz wird nach dem durchwachsenen Premierenjahr nochmals eine Anschubfinanzierung von 5000 Euro gewährt. Nach dieser Saison müsse allerdings eingehend über die Zukunft dieser Veranstaltungsreihe gesprochen werden, so Landrat Hermann Hübner. Ziel sei es, sowohl dem fortgeschrittenen Theaterliebhaber als auch einem breiten Publikum aus der Bevölkerung mittels Theateraufführungen die Kultur näher zu bringen. Das Konzept bestehe darin, Stücke großer Klassiker gekürzt, volksnah und zeitgemäß zu präsentieren.

Landrat: "Zuspruch bei Faust 2017 nicht optimal"

Goethes Faust werde als zentrales Theaterstück jedes Jahr aufgeführt, hinzu kämen jährlich wechselnde Komödien. Insgesamt tritt das Ensemble heuer 38 Mal auf. Wenngleich der Zuspruch aufgrund der Neueinführung und den Wetterbedingungen im Jahr 2017 nicht optimal gewesen sei, so habe sich der zuvor viele Jahre in Kronach wirkende Verein doch bereits jetzt über die Grenzen von Pegnitz Anerkennung erworben.

Das Festival junger Künstler während der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth hatte um eine Erhöhung des Zuschusses auf 4000 Euro gebeten, muss aber weiter mit 1500 Euro zufrieden sein. Ähnlich ergeht es der Studiobühne Bayreuth, die statt der gewünschten 10.000 weiter nur 3000 Euro erhält. Das Nordostoberfränkisches Städtebundtheater in Hof, das bis 2013 noch mit 25.600 Euro bedacht worden ist, muss einen weiteren Aderlass verkraften und kann aktuell nur noch 5000 Euro gutschreiben. Begründet wurde dies unter anderem mit der Auflage der Regierung, bei den freiwilligen Leistungen zu sparen.

3400 Euro für Pegnitzer Sommerkonzerte

Zahlreiche weitere routinemäßigen Zuschüsse fließen ohne Debatte in den Kreisausschüssen. So können die Sommerkonzerte in Pegnitz weiter mit 3400 Euro rechnen, das Kreisorchester Bayreuth mit 2000, das Dekanat Pegnitz für die Kirchenmusik mit 900 und das Opernstudio Oberfranken mit 500 Euro.

RICHARD REINL