Licht aus: Partnersuche nach Mitternacht

PEGNITZ - Es böllert und knallt auch in Mali in der Silvesternacht, im Iran wird 30 Tage lang gefeiert und im Irak beginnt das neue Jahr mit einem Blind-Date, in Kasachstan könnten einem am 31. Dezember kleine Schweinchen oder Clowns begegnen. Die Nordbayerischen Nachrichten haben sich bei den Pegnitzer Flüchtlingen und der Integrationsbeauftragten umgehört, wie in deren Heimatländern das neue Jahr eingeläutet wird.

Auch in Mali und Kasachstan böllert und knallt es in der Silvesternacht wie in Pegnitz (Bild). Im Iran hingegen gibt es keine Silvesternacht: Das neue Jahr startet erst mit dem Frühlingsbeginn Mitte März. © Irene Lenk/Archiv



An Silvester hätten die Flüchtlinge keine eigene Feier geplant – zu unterschiedlich sind die Bräuche in den verschiedenen Herkunftsländern. Aber die, die Freunde in Deutschland haben, würden gemeinsam mit deren Familien feiern, erzählt Veronika Kobert (35). Die Integrationsbeauftragte stammt ursprünglich aus Kasachstan, dort ist Silvester das größte Fest im Jahr.

Im Unterschied zu Deutschland wird Silvester auch in den Schulen und Kindergärten gefeiert. Da es im orthodoxen Kasachstan keine Weihnachtsferien gibt, gehen die Kinder am 31. Dezember noch zur Schule. Aber in keinem normalen Outfit: „Am letzten Schultag verkleiden sich die Kinder, wie hier an Fasching. Der Weihnachtsmann kommt dann zu ihnen. Um ein Geschenk zu erhalten, müssen sie Lieder singen oder ein Gedicht aufsagen“, sagt Kobert.

Schneemädchen als Begleitung

Der Weihnachtsmann kommt in in Kasachstan mit einer Pferde-Kutsche zu den Kindern und seiner Enkelin, dem Schneemädchen, das komplett in weiß gekleidet ist. Der Weihnachtsmann trägt einen blauen Mantel und eine blaue Mütze.

In Mali wird ebenfalls geböllert, wie Djanguina (29) erzählt. „Wir feiern genauso wie in Deutschland, aber nur die Jüngern. Erst essen wir gemeinsam mit den Eltern und dann gehen wir tanzen.“ In den größeren Städten gebe es auch Feuerwerke.

Das ist im Irak anders, erklärt Wilad. Der 29-Jährige aus der umkämpften Stadt Mossul hat länger kein Silvester mehr gefeiert – zu gefährlich in einem Kriegsgebiet. Aber in den Gebieten, in denen Frieden herrscht, wird auch das neue Jahr eingeläutet. „In unserer Hauptstadt Bagdad gibt es ein großes Feuerwerk, danach gehen alle gemeinsam tanzen.

Nach 24 Uhr treffen sich dann die Singles untereinander in Hotels. Wenn dann das Licht ausgeht, hat man ein Blind-Date.“ Wie auch in Deutschland schickt man den Verwandten und Bekannten ein Nachricht, in der man ihnen ein gutes neues Jahr wünscht. Da auch im Irak kein Weihnachten gefeiert wird, gibt es keine zwei Wochen frei. Aber immerhin sechs Tage: Vom 28. Dezember bis zum 2. Januar sind die Geschäfte geschlossen.

Im Nachbarland, dem Iran, sieht das Silvester-Fest ganz anders aus – es gibt nämlich gar keines: „Silvester feiern wir nicht, und Neujahr ist bei uns am Frühlingsbeginn", erläutert Massoud (32). Vom 20. März oder 21. März – je nach Region – wird 30 Tage lang der Frühling willkommen geheißen, erklärt er.

