Lichterglanz auf Maffei: Die zwölfte Bergwerksweihnacht wurde zwar vom Schnee gebeutelt, lockte dafür aber nur so viele Besucher, dass man entspannt durch das Weihnachtsdorf schlendern konnte. © Hans von Draminski

Aushängeschild Pflaums Posthotel schrieb Geschichte Es war jahrzehntelang das Aushängeschild der Stadt Pegnitz. Jetzt ist das Pflaums Posthotel Geschichte. Nach finanziellen Turbulenzen ging es zunächst an den ukrainischen Investor Salnikov, der nach einem Teilabbruch mit zweistelligem Millionenaufwand ein neues Top-Hotel errichten wollte. Jetzt wurde das PPP abgerissen, um einer Wohnanlage Platz zu machen. Unsere Bilder erinnern an Höhepunkte in der 300-jährigen Geschichte.

Budenzauber und Besinnlichkeit: Die Weihnachtsmärkte der Region Weihnachten kommt mit schnellen Schritten näher. Wer immer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, es aber gerne wäre, für den haben wir die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region in einer Bildergalerie, die wir laufend aktualisieren, zusammengefasst.

Vor 40 Jahren wurde erstes Pegnitzer Christkind gekürt Der Weihnachtsmarkt gehört seit über vier Jahrzehnten zu den beliebtesten Pegnitzer Veranstaltungen. Ins Leben gerufen haben ihn einst die Nordbayerischen Nachrichten in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft der Einzelhändler. Anfangs ließen die NN noch das Nürnberger Christkind einfliegen, doch 1977, vor genau 40 Jahren, wurde erstmals eine Pegnitzerin gekürt: Andrea Elßmann.Unsere Bilder zeigen Eindrücke vom Markt, der damals noch am Alten Rathaus stattfand, und von der Christkindlwahl.