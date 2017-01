Lichterprozession: 1000 Feuer erhellen Pottenstein

Feuerspektakel lockte rund 12.000 Besucher in die Fränkische Schweiz - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Rund 12.000 Besucher haben am Dreikönigstag den Weg nach Pottenstein gefunden und sich vom Lichterspektakel zur "Ewigen Anbetung" verzaubern lassen. Um die 1000 Bergfeuer tauchten die Felsen in magisches Licht.

Die Lichterprozession in Pottenstein erfreut sich weit über die Grenzen der Fränkischen Schweiz hinaus großer Beliebtheit. Rund 12.000 Besucher aus allen Teilen Bayerns kamen in diesem Jahr, um sich von der Magie des Spektakels in den Bann ziehen zu lassen. Die Prozession stellt den Höhepunkt der sogenannten "Ewigen Anbetung" dar.

Rings um den Ort flammten über 1000 Bergfeuer auf, ein traumhafter Anblick, nicht nur für Romantiker. In Kürze finden Sie hier die Bilder der diesjährigen Veranstaltung. Bis dahin zeigen wir Ihnen an dieser Stelle noch die Fotos von vergangenem Jahr:

psz, sh