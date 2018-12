Ein Meer aus 3500 Wachslichtern erhellte einen Tag vor Heiligabend das kleine Örtchen Volsbach in der fränkischen Schweiz. Nach der letzten Betstunde der Ewigen Anbetung kurz vor 17.30 Uhr setzte sich der Prozessionszug mit den rund 500 Gläubigen von der Pfarrkirche St. Mariä Geburt aus in Bewegung. Auch im Ort und an den Straßenrändern brannten zahlreiche Kerzenlichter und die Fenster der Häuser waren festlich beleuchtet.  © Thomas Weichert