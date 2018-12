Lichtertanz zum 40-Jährigen des Michelfelder Kinderchors

Erzbischof gratuliert und Duette von Müttern und Töchtern - vor 1 Stunde

MICHELFELD - 40 Jahre Kinder- und Jugendchor der Pfarrei Michelfeld, 40 Jahre Chorleiterin Rita Schatz und 40 Jahre kindgerechte Liturgie und Kirchenmusik: Dies waren am Sonntagnachmittag genug Gründe für ein viel beklatschtes Jubiläumskonzert und für Glückwünsche der besonderen Art.

Die jüngsten Mitglieder der Kinder- und Jugendchors Michelfeld präsentierten zu einer traditionellen afrikanischen Musik einen Lichtertanz. Dieser trug den Titel „Hambani Kahle“. Foto: Brigitte Grüner



Da staunten die Zuhörer in der fast vollen Asamkirche, als Erzbischof Dr. Ludwig Schick dem Chor via Leinwand gratulierte. "Die Pfarrei Michelfeld hat mit dem Chor einen Glücksfall und einen echten Schatz, und auch die Chorleiterin hat sogar den passenden Namen", so der Bamberger Oberhirte in einem Filmbeitrag, der auf Leinwand projiziert wurde.

Wie Schick kamen auch viele andere Kinderchor-Fans und Gratulanten zu Wort: Pfarrer Georg Braun, Bürgermeister Joachim Neuß, Schwester Madlen Kolbrand, ehemalige und aktuelle Sängerinnen, Schüler von Rita Schatz, ihre Kinder und Enkelkinder und viele mehr. Gedankt wurde für 40 gute Jahre mit schönen Konzerten und Gottesdiensten, fröhlichen Chorkindern sowie unvergessenen Gemeinschaftserlebnissen.

Susi Deiml und Rainer Huber hatten die Filmausschnitte gesammelt und zu einem Beitrag mit Erinnerungswert gemacht. Viel hatte auch Dekanatsratsvorsitzende Sonja Schwemmer beigesteuert. So hatte sie ihre Kontakte zum Bischof genutzt. Das Ergebnis war eine Hommage an den Kinder- und Jugendchor der Pfarrei Michelfeld und an Rita Schatz, die vielen Ehemaligen ihre Liebe zur Musik mit auf den Lebensweg gegeben hat.

Wiedersehen mit Instrumenten

Beim Jubiläumskonzert musizierten Mütter mit ihren Töchtern, alte Freundinnen trafen sich mal wieder und packten ihre Instrumente aus. Auch die Jüngsten im Chor machten eifrig mit und gefielen mit ihren Liedbeiträgen und dem Lichtertanz "Hambani Kahle" mit traditioneller Zulu-Musik. Beim gesungenen Vater unser gingen einige Kinder in das Kirchenschiff und machten die passenden Bewegungen zu den einzelnen Bitten des Gebets.

Die Leiterin hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Im ersten Teil wurden Lieder gesungen, die der Chor meist schon ganz lange im Repertoire hat. Im zweiten Teil ging es um Advents- und Weihnachtsweisen verschiedener meist zeitgenössischer Komponisten. Bei der Begleitung der Lieder, aber auch in rein musikalischen Beiträgen, setzten die Instrumentalisten gekonnt ihre Akzente. Flötengruppe und Streicherquartett spielten sich in die Herzen des Publikums.

Die Gründung des Chores war ein Wunsch von Pfarrer Franz Wolfring, der die Arbeit mit jungen Menschen geliebt und in der Pfarrei viele Spuren hinterlassen habe, berichtete Rita Schatz. Als am Ende von Konzert und Präsentation der Applaus verklungen war, trat Dekan Markus Flasinski ans Mikrofon. "40 Jahre sind eine lange Zeit, aber man möchte dann doch gerne auch das 50-jährige Jubiläum noch miteinander feiern", sagte er der langjährigen Chorleiterin und bedankte sich mit Kerze und Präsentkorb.

Auch die jungen Sänger durften ein Erinnerungsgeschenk mit nach Haus nehmen. Einen großen Lebkuchen mit der Zahl "40" aus Zuckerguss.

BRIGITTE GRÜNER