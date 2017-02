Lichtmessmarkt Pegnitz: Nützliches und Schönes

PEGNITZ - Zwischen Schneemännern und Osterhasen, zwischen Wintermützen und Frühlingsdekoration bewegte sich das breit gefächerte Angebot beim Lichtmessmarkt. Dazu gab es Praktisches für den Haushalt, Kulinarisches und einen Hauch Kirchweih-Flair.

Ein Hingucker am diesjährigen Lichtmessmarkt waren unter anderem dekorative Holzskulpturen. Ob als Gartenstecker oder überdimensional große Figur fanden Osterhasen, Igel und Schneemänner guten Absatz. © Astrid Löffler



Unter viele bekannte Händler mischten sich dieses Jahr auch etliche neue. So etwa Uschi Haßlauer aus dem 50 Kilometer entfernten Herzogenaurach im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt. „Ich mache immer, wozu ich gerade Lust habe“, berichtet die Hobbykünstlerin. „Mal sind es Taschen, mal Geldbeutel.“

Genäht hat Haßlauer schon immer gerne, seit vier, fünf Jahren bietet sie ihre farbenfrohen Kindermützen, Kissen und Etuis zum Verkauf auf Märkten in der Region an. „Der Markt ist gut besucht, aber ein bisschen zu kalt zum Einkaufen“, stellt die Herzogenauracherin fest, die sich mit Tee und Kaffee warm hält. „Es fällt den Leuten schwer, die Hand aus der Tasche zu ziehen.“

„Das Geschäft läuft“

Landwirt Gerhard Gattenmeyer kann sich indes über mangelnden Absatz nicht beschweren. „Es ist ein bisschen kalt, aber das Geschäft läuft trotzdem“, berichtet der Holzkünstler aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Den Termin des Pegnitzer Lichtmessmarkt findet er gut gewählt, da es an dem Tag Mitte Februar wenig Konkurrenzveranstaltungen gebe.

Wem es beim Flanieren über den Markt zu kalt wurde, der konnte sich an einem der zahlreichen Essensstände mit neuer Energie versorgen. Oder aber er tat es den vielen Besuchern gleich, die im traditionell zum Lichtmessmarkt wieder eröffneten Eiscafé „Dolomiti“ vorbeischauten oder in einem der Einzelhandelsgeschäfte. Vor allem Kinderkleidung wurde dort viel gekauft, waren doch viele Familien in die Stadt gekommen.

Sandra Neuner aus Creußen arbeitet an ihrem Stand auf dem Lichtmessmarkt in Pegnitz an einem Objekt. © Astrid Löffler



Der Nachwuchs freute sich derweil besonders über das Spielzeug auf dem Markt, die Stände mit Zuckerwatte, Lebkuchenherzen, gebrannten Mandeln und Minidonuts. Für Hausfrauen und -männer gab es allerlei praktische Helfer — von Besen über Löffel bis zu Raspel- und Schneidgeräten. Sandra Neuner aus Creußen hat sich derweil dem Dekorativen verschrieben und fertigt in ihrer Freizeit etwa hübsch verzierte Schilder, Hasen, Herzen und Hühner aus Holz.

Aus Liebe zum Holz

„Mein Vater hat ein Sägewerk. Da bietet sich das an“, berichtet die Frau mit den langen, dunklen Locken. „Außerdem ist Holz ein wunderschöner Werkstoff.“ Zweieinhalb Stunden hat Neuner gebraucht, um ihren Stand aufzubauen. Und am Samstag stand Packen auf dem Programm. Doch die Mühe lohnt sich, findet die Creußenerin und erklärt: „Das macht total viel Spaß.“

ASTRID LÖFFLER