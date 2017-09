Liebe Grüße von Mark Schultz aus Vancouver

PEGNITZ - Ungezählte Cracks aus aller Herren Länder haben schon beim EV Pegnitz die Schlittschuhe geschnürt. In den meisten Fällen haben sich daraus herzliche Freundschaften entwickelt. Besonders engagiert in der Kontaktpflege ist Daniel Rasch, der nun im Urlaub schon zum wiederholten Mal ehemalige Mannschaftskollegen in Kanada besucht.

Mark Schultz, vor der imposanten Skyline der Stadt Vancouver. Diesen Blick kann der ehemalige Stürmer des EVP regelmäßig genießen. © Foto: Daniel Rasch



Erste Anlaufstelle Raschs war in diesem Jahr Mark Schultz, der von 1986 bis 1988 in Diensten des EVP stand. Als Mittelstürmer erzielte er dabei nicht weniger als 144 Treffer für die Ice Dogs, drei mehr als Daniel Rasch. Nach seinem Aufenthalt in Deutschland lebte und arbeitete er lange Zeit in Edmonton, ehe er nach Vancouver umgezogen ist.

Mark wohnt heute im Süden der Metropole im Stadtteil Surrey mit seiner Frau Laurie und den beiden Kindern Ben und Darcy. Vor wenigen Tagen erst ist Sohn Ben nach Victoria auf Vancouver Island umgezogen, der Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia, wo er die Universität besucht.

Getauschte Rollen

Im Hause Schultz sind die Rollen getauscht. Mark ist der Hausmann, der sich um Kindererziehung sowie um Haus und Hof kümmert. Das kommt daher, dass seine Frau Laurie als alleinige Geschäftsführerin sehr erfolgreich die weltweit agierende Software-Firma ACL mit mehreren Hundert Mitarbeitern leitet. Daher ist sie beruflich sehr eingespannt. Sie hat die Firma, die früher vor allem Risikomanagement-Software verkauft hat, in ein breit aufgestelltes Dienstleistungsunternehmen umgewandelt und dreistellige Wachstumsraten erzielt. Nicht zuletzt erhöhte sie die Investitionen in Forschung und Entwicklung und erwarb zudem eine Cloud-basierte Compliance-Plattform. Mehrfach bereits wurde sie unter die Top-100-Manager Kanadas gewählt.

Mark freut sich sehr über den Besuch von Daniel Rasch. An Pegnitz hat er viele gute Erinnerungen, die bei der Stippvisite ausführlich aufgefrischt wurden. Er hat sich fest vorgenommen, in absehbarer Zeit einmal an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückzukehren, um sich mit den damaligen Spielern auf ein (oder mehrere) "fantastic german beer" zu treffen und über die alten Zeiten zu reden. Herzlich grüßt er alle, die damals mit ihm auf dem Eis standen und vor allem auch die Familien, bei denen er immer wieder zu Gast sein durfte.

