Lieber Alternativen als ein Rechtsstreit in Ottenhof

Runder Tisch zum geplanten Gewerbegebiet bei Ottenhof — Im Frühjahr sollen Bodenproben gezogen werden

PLECH - Das Gerichtsverfahren zum geplanten Gewerbegebiet ruht derzeit. Die Gemeinde will Untersuchungen in Auftrag geben, um die Deckschichten im Boden ermitteln zu lassen.

Ob und wie das Gewerbegebiet in Plech erweitert werden kann, hängt von Untersuchungen ab, welche die Gemeinde im Frühjahr in Auftrag gibt. © Klaus Trenz



"Wir waren uns im Gemeinderat einig, ohne Not keine Türen zuzuschlagen", sagt Bürgermeister Karlheinz Escher (ÜWG). Auf Vorschlag des Landratsamtes Bayreuth haben sich die beteiligten Behörden zu einem runden Tisch zusammengefunden. Das Ergebnis des Gesprächs zwischen Wasserwirtschaftsamt Hof, N-Ergie Nürnberg, Landratsamt Bayreuth und Gemeinde war, dass erst nach alternativen Flächen für das Gewerbegebiet gesucht werden soll. Diese könnten eine bessere Bodendeckung haben. Im Umfeld des bereits bestehenden Gewerbegebietes sollen weitere Flächen geprüft werden, bevor es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt. Die dazu erforderlichen Bodenuntersuchen sollen im Frühjahr beginnen, sobald es die Witterung zulässt. Von den Untersuchungsergebnissen wird abhängen, wie die Planungen im Gewerbegebiet Ottenhof weitergehen.

Die Arten der Boden-Schichten können mit zwei unterschiedlichen Verfahren bestimmt werden: Zum einen mit elektromagnetischen Untersuchungen und zum anderen mit Bohrungen. Der Boden darf dafür aber nicht gefroren sein. Escher vermutet, dass es im Frühjahr so weit ist.

Ergebnis nicht vor Juni

Mit einem Ergebnis rechnet der Geschäftsleiter im Betzensteiner Rathaus, Roland Leuchner, ungefähr im Juni. Dann kann sich auch der Gemeinderat erneut mit dem Thema Gewerbegebiet beschäftigen. Ob nichtöffentlich wie in der November-Sitzung oder öffentlich ist noch unklar. Wie es mit den Plänen für das Gewerbegebiet weiter geht, weiß Escher noch nicht. "Wir können momentan nur abwarten."

Was der Gemeinde ebenfalls Sorgen bereitet, ist das Wasserschutzgebiet Veldensteiner Mulde. Bisher gibt es dieses noch nicht, aber in Planungen wird es oftmals trotzdem berücksichtigt beziehungsweise eingearbeitet. Je nach Auslegung sind darin verschiedene Bereiche enthalten: "Plech und Betzenstein sind auf alle Fälle dabei", so Leuchner. Hinzu kommen der Veldensteiner Forst bis Pegnitz und die Stadt Pottenstein. "Aber auch wenn es das förmliche Verfahren zum Wasserschutz nicht gibt, ändert es nichts daran, dass das Wasser trotzdem vorhanden ist", so Leuchner weiter.

Die Wasserversorger Juragruppe, Betzensteingruppe, Riegelsteingruppe und N-Ergie wollten vor rund zehn Jahren schon einmal gemeinsam ein Wasserschutzgebiet ausweisen. Dazu kam es nie, aber immerhin wurde ein Vorranggebiet ausgewiesen: Diese besonderen Gebiete für Natur und Landschaft greifen häufig vorhandene Schutzkategorien auf. In diesem westlichen Bereich der Mulde führt der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Hof, Erkundungsprojekte zum Einzugsgebiet der Wasserversorgung durch.

Konkret heißt das, dass untersucht wird, wie das Grundwasser der Trinkwassergewinnungsanlagen verläuft. Diese sollen mit Abschluss der Erkundung eingegrenzt werden. "Diese Abgrenzungen dienen dann als Grundlage für die daraus resultierende Neubemessung der Trinkwasserschutzgebiete. Die spätere Abgrenzung der Trinkwasserschutzgebiete soll durch die betroffenen Wasserversorgungsunternehmen erfolgen", erklärt Thomas Ruckdeschel, Diplom-Geologe am Wasserwirtschaftsamt. Für dieses Projekt wurden im Raum Betzenstein vier neue Messstellen für das Grundwasser gebohrt. Mit bereits vorhandenen Stationen und Brunnen stehen dem Amt nun rund elf Stationen zur Verfügung, mit deren Hilfe der Wasserstand bestimmt wird.

Wasserstand bekannt

Durch Berechnungen und Vergleiche der Höhenmeter könne so festgestellt werden, in welche Richtung das Wasser fließt. Ruckdeschel geht davon aus, dass das Projekt bis Ende des Jahres abgeschlossen ist. Zu ersten Erkenntnissen sagt er nichts. Nur so viel: "Wir wissen, wo und wie der Wasserstand ist. An der bisherigen Vorstellung zum Grundwasser hat sich nichts geändert."

Aus dem westlichen Bereich der Veldensteiner Mulde beziehen mehrere Wasserversorger ihr Trinkwasser, erklärt Heidi Willer, Pressesprecherin der N-Ergie in Nürnberg. Zu den laufenden Untersuchungen sagt Willer: "Die hydrogeologischen Untersuchungen werden noch mehrere Jahre dauern. Präziser können wir es wohl nicht einschränken. Der Zeitraum wird aber unter zehn Jahren liegen." Genauer kann es das Unternehmen nicht sagen, weil solche Untersuchungen immer recht schwierig sind. Vor allem, weil es zu nicht Vorhersehbarem kommen kann, das weitere Untersuchungen erfordert.

Von einem Gesamtwasserschutzgebiet Veldensteiner Mulde ist derzeit aber wohl nicht die Rede. Das sei "nicht vorgesehen", so Ruckdeschel. "Die derzeitigen Untersuchungen haben das Ziel, für die einzelnen, in diesem Bereich gelegenen Wassergewinnungsanlagen fachlich ausreichend dimensionierte Wasserschutzgebiete zu erarbeiten beziehungsweise hierfür die Grundlagen zu schaffen."

