Ligenz: Alte Brücke war regelrecht verbraucht

Straßenbauamt investiert rund 500 000 Euro in Neubau — Freigabe verzögert sich bis in den Juni - vor 1 Stunde

LIGENZ/AUERBACH - In Ligenz geht es gewöhnlich recht beschaulich zu. Seit einigen Monaten ist im Ortsteil aber richtig was los: Maschinen, Baukran, Fahrzeuge und Arbeiter sind laufend dort unterwegs, weil am Ortsausgang nach Gunzendorf eine neue Brücke gebaut wird.

Inzwischen ist die neue Brücke über den Goldbrunnenbach betoniert. Allerdings sind noch etliche Nacharbeiten nötig, bis der Verkehr wieder rollen kann. Bis zum Juni wird es noch dauern. © Brigitte Grüner



Viel Geld hat der Landkreis in den vergangenen Jahren in die Sanierung und Verbreiterung der Kreisstraße AS 43 gesteckt. Nun investiert auch der Freistaat Bayern auf der Verbindung zwischen dem nördlichen Umland und Troschenreuth. Für rund 500.000 Euro wird bei Ligenz eine neue Brücke über den Goldbrunnenbach gebaut.

Die alte Brücke sei regelrecht "verbraucht", begründet das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach die Maßnahme. Nachdem sich mit einer Sanierung des bestehenden Bauwerkes die vorhandenen Defizite nicht beheben lassen und eine Sanierung zudem unwirtschaftlich wäre, entschieden sich die Fachleute für die Errichtung eines Ersatzneubaus an der gleichen Stelle.

Ausweichtrasse geschaffen

Damit der Durchgangsverkehr während der Bauphase nicht behindert wird, wurde noch vor dem Abbruch der alten Brücke eine geteerte Ausweichtrasse gleich neben der gewohnten Fahrbahn geschaffen. Die so genannte Goldbrunnenbachbrücke verläuft auf der Staatsstraße 2403 im Abschnitt zwischen Troschenreuth und Altzirkendorf. Ende Oktober des Vorjahres wurde mit den Arbeiten zur Verlegung des Gartenbaches begonnen.

Danach wurde die etwa 100 Meter lange Behelfsumfahrung eingerichtet und die marode Brücke anschließend abgebrochen. Eine aufwändige Arbeit war die Herstellung der Gründung und der Unterbauten für den Brückenneubau. Momentan wird der Überbau errichtet. Vor wenigen Tagen wurde frisch betoniert und die Brücke zur Nachbehandlung mit Folie abgedeckt.

Nach der Aushärtung des Betons folgt noch die restliche Brückenausstattung wie Abdichtung, Belag und Geländer. Erst wenn alle diese Arbeitsschritte erledigt sind, kann der Verkehr über die neue Brücke rollen.

Es dauert länger

Die letzten Maßnahmen werden der Rückbau der Umfahrung und kleinere Restarbeiten sein, erklärt Hannes Neudam vom Staatlichen Bauamt auf NN-Nachfrage. Ganz so schnell wie erhofft, kann die Maßnahme allerdings nicht über die Bühne gehen. Ziel der Fertigstellung war ursprünglich April 2017. Dieser Termin kann nicht eingehalten werden. "Aufgrund der Witterungsempfindlichkeit gewisser Arbeiten wird die Fertigstellung voraussichtlich im Juni 2017 erfolgen", so Neudam.

Eine Umleitung gilt bis zum Abschluss der Baumaßnahme für Schwertransporte mit mehr als 40 Tonnen und überlange Sondertransporte. Innerhalb der Umfahrungsstrecke kommen zwar Rohrdurchlässe über den Goldbrunnenbach zum Einsatz, welche laut Neudam durchaus für den üblichen Lkw-Verkehr ausgelegt sind.

Größere und schwerere Lastwagen müssen jedoch für den Zeitraum des Brückenneubaus eine Ersatzroute wählen. Diese führt über Ranzenthal, Hagenohe, Altzirkendorf, Neuzirkendorf und Troschenreuth in den Pegnitzer Raum beziehungsweise in entgegengesetzter Richtung nach Auerbach. Eine Verbesserung gibt es künftig für den Gartenbach.

Im Rahmen der Erneuerung wird der in den Goldbrunnenbach mündende Gartenbach verlegt und dadurch ökologisch verbessert, erklärt Neudam von der Brückenbauabteilung des Staatlichen Bauamts. Die Kosten der Gesamtmaßnahme einschließlich der notwendigen Straßenbauarbeiten beziffert die Behörde auf insgesamt knapp eine halbe Million Euro. Die Investition wird vom Freistaat Bayern finanziert.

BRIGITTE GRÜNER