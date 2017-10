Lindenhardter Unimog-Fan steckte halbe Familie mit Leidenschaft an

Heinrich Wolf kaufte allererstes historisches Gefährt vor fast 50 Jahren — Mit viel Zeit und Mühe in den Originalzustand zurückgebaut - vor 1 Stunde

LINDENHARDT - Heinrich Wolf ist Unimog-Fan. War er schon immer, ist es immer noch. Mit seiner Begeisterung für den Traktorhersteller hat er inzwischen auch seinen Sohn, seinen Bruder und dessen zwei Söhne angesteckt. Und sie haben einen familieninternen Club gegründet: die Unimogwölfe.

Die Unimogwölfe Lindenhardt: Unser Bild zeigt (von links) Walter Wolf, Dominik Wolf, Sandro Wolf, Harald Wolf, die Freundin von Sandro Wolf und Heinrich Wolf. © Ralf Münch



"Als Kind bin ich mit Unimog aufgewachsen. Ich war immer begeistert, wenn damit gearbeitet wurde. Und hab immer versucht mit zu arbeiten. Naja, so gut es halt ging", grinst Wolf.

1970 hat er schließlich in Bayreuth selbst einen gekauft. Von einem Schausteller, der mit dem Gefährt von Dorf zu Dorf mit seinen Anhängern gezogen ist, schließlich aber sein Geschäft aufgegeben hat. "Es ist ein Froschaugen-Unimog, Baujahr 1955. "Er heißt so, weil die Lampen wie Froschaugen ausschauen", so Wolf weiter. Ursprünglich hatte er sich den Oldtimer für die Waldarbeit gekauft, hatte ihn für seine Zwecke etwas umgebaut und ihn vier Jahre lang als reines Hilfsmittel benutzt. Plötzlich hat er ihn stehen gelassen.

Der Grund: In einer Oldtimerzeitung hatte er gelesen, welche Preise dafür geboten werden: "Da stand etwa: biete 5000 Euro für Froschaugen-Unimog, egal welcher Zustand. Dem Interessenten war es völlig egal, wie der ausschaut."

Also hat er ihn wieder in seinen Originalzustand zurückgebaut. Graue Farbe, schmale Reifen, Metall ausgebessert, Blechreparaturen gemacht und Ersatzteile angefertigt. Wolf kann das, denn er ist gelernter Maschinenbautechniker und hat in seinem Keller Fräsen, Abkantbank und noch mehr stehen, was nötig ist, um selbst Fahrzeugteile herzustellen. Inzwischen werden für solch einen Unimog locker 20 000 Euro geboten. "Ich hab mir dann einfach einen neuen, stärken für die Waldarbeit gekauft." Jetzt stehen eben zwei bei ihm.

Das Unimogfieber geht inzwischen in seiner Familie um. Selbst die Partnerin seines Sohnes, der sich solch ein Gefährt extra in Griechenland gekauft hat, wurde davon angesteckt. Sie haben sich inzwischen auch ein T-Shirt entworfen. Natürlich mit dem Namen der kleinen, eingeschworenen Gemeinschaft, in der jeder einen Oldie besitzt. Auf jedem Unimog prangt das Familienwappen, genauso wie auf den Fahnen, die an den Traktoren angebracht sind. Keiner nimmt die mehr für Arbeiten. Mit ihnen geht es nur zu Oldtimertreffen, nach Freiahorn, Waischenfeld oder Altenplos.

RALF MÜNCH