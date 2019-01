Lkw-Anhänger in Flammen: A9 bei Trockau stundenlang gesperrt

Autobahn zwischen Bayreuth-Süd und Trockau gesperrt - vor 1 Stunde

TROCKAU - Mitten im morgendlichen Berufsverkehr brannte auf der A9 am Montag ein Sattelauflieger nieder. Die Autobahn musste zwischen Bayreuth-Süd und Trockau in Richtung Süden gesperrt werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Fahrer blieb unverletzt. Doch der Anhänger brannte komplett aus. © Feuerwehr Trockau



Die Autobahn A9 in Richtung München ist am frühen Montagmorgen bei Bayreuth wegen eines Lkw-Brandes zeitweise komplett gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei war der Lastwagen in Richtung München unterwegs, als gegen 4 Uhr ein Feuer an der hinteren Achse des Anhängers ausbrach.

Der 48-jährige Fahrer konnte den Anhänger abkoppeln und fuhr noch einige Meter weiter, er blieb unverletzt. Der Anhänger brannte komplett aus. Als Ursache für das Feuer nennt die Polizei einen technischen Defekt. Wegen der Löscharbeiten und auch weil das Löschwasser auf der Straße gefror, musste die Autobahn für fast drei Stunden komplett gesperrt werden. Dabei staute sich der Verkehr bis zur Einhausung. Auch in den nächsten Stunden muss mit kurzfristigen Behinderungen gerechnet werden, weil die Bergungsarbeiten des Hängers noch laufen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 120.000 Euro.

