Lkw durchbricht Leitplanke auf A9 nahe Bayreuth

Autobahn Richtung Süden zeitweise vollständig gesperrt - mehrere Folgeunfälle - vor 1 Stunde

BINDLACH - Sperre auf der A9: Ein Lastwagenfahrer hat am Montagmorgen auf Höhe der Anschlussstelle Bindlacher Berg die Mittelleitplanke durchbrochen. Der Verkehr staut sich in beiden Richtungen erheblich, in den entstandenen Staus kam es zu mehreren Folgeunfällen.

Weil der Lkw durch die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn rutschte, ist der Verkehr auf der A9 in beiden Richtungen massiv eingeschränkt. © NEWS5 / Fricke



Weil der Lkw durch die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn rutschte, ist der Verkehr auf der A9 in beiden Richtungen massiv eingeschränkt. Foto: NEWS5 / Fricke



Ein schwerer Verkehrsunfall sorgt derzeit für massive Behinderungen auf der A9 rund um Bayreuth. Ein Lkw hat dort die Mittelleitplanke durchbrochen - warum, ist laut Polizei noch unklar. Der Lastwagenfahrer war auf Höhe der Anschlussstelle Bindlacher Berg nördlich von Bayreuth in Richtung Norden unterwegs, als er kurz vor kurz 10 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der unbeladene Lkw schlitterte durch die Leitplanke und kam auf dem Mittelstreifen zum Liegen. Durch den Aufprall wurden allerdings mehrere Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Nach ersten Erkenntnissen waren an dem Unfall keine weiteren Autos beteiligt, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Allerdings kam durch den Unfall der Verkehr in beiden Richtungen zu Erliegen, in den entstehenden Staus kam es zu mehreren Folgeunfällen mit Leichtverletzten.

Die Polizei musste die A9 in Richtung Süden für über eine Stunde komplett sperren, ab circa 11 Uhr wurde eine Spur wieder für den Verkehr freigegeben. In Richtung Norden ist eine Fahrbahn geöffnet. Es sei aber in den nächsten Stunden weiterhin mit erheblichen Behinderungen zu rechnen, teilt die Polizei mit.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.