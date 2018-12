Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf B2 bei Pegnitz

Medizinischer Notfall am Steuer: Lastwagen bleibt an Leitplanke hängen - vor 1 Stunde

PEGNITZ/ROTH - Am Mittwochvormittag kam es in Pegnitz in der Nähe der Guyancourt Brücke aus medizinischen Gründen zu einem Unfall: Der Fahrer aus dem Landkreis Roth verstarb kurze Zeit später im Pegnitzer Krankenhaus.

Hinter dem Steuer seines Lastwagens ist am Mittwoch ein 59 Jahre alter Mann auf der Bundesstraße B2 gestorben, nachdem er zuvor offenbar unter gesundheitlichen Problemen gelitten und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Der Lastwagenfahrer war gegen 10.45 Uhr, auf der B2 von Pegnitz in Richtung Creußen unterwegs als er auf Höhe der Guyancourt Brücke langsam nach rechts ins Bankett geriet und entlang der Leitplanke streifte. Beim Eintreffen des Notarztes war der 59-Jährige aus dem Landkreis Roth bereits nicht mehr ansprechbar.

Unter Reanimationsmaßnahmen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Dort starb der Mann trotz aller Bemühungen am frühen Nachmittag.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und des Bergens des Lastwagens von der Unfallstelle, musste die B2 bis zirka 14 Uhr gesperrt werden. Die örtliche Feuerwehr war für Verkehrsmaßnahmen im Einsatz. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Der Artikel wurde zuletzt um 16.15 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Bilderstrecke zum Thema Pegnitz: Lasterfahrer verliert Kontrolle und verstirbt auf B2 Am Mittwoch ist ein Lkw-Fahrer auf der B2 von Pegnitz in Richtung Creußen mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke gefahren. Wohl wegen gesundheitlicher Probleme hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann verstarb kurz danach im Krankenhaus. Die B2 wurde bis etwa 14 Uhr gesperrt.