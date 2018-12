Lkw kracht bei Pegnitzer Guyancourt-Brücke in Leitplanke

Medizinischer Notfall: Lastwagen bleibt hängen - Bundesstraße gesperrt - vor 2 Stunden

PEGNITZ - Am Mittwochvormittag kam es in Pegnitz in der Nähe der Guyancourt Brücke zu einem Unfall. Die Bundesstraße 2 ist derzeit zwischen der Einfahrt zum Eisstadion und der Brücke gesperrt.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls krachte ein Lastwagenfahrer in die Leitplanke, wo sein Fahrzeug in der Folge hängen blieb.

Der Mann musste nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die B2 ist derzeit zwischen der Einfahrt zum Eisstadion und der Brücke gesperrt.

Der Artikel wurde zuletzt um 12.30 Uhr aktualisiert.

