Lkw verkratzt Pkw in Neuhaus

Unterer Markt für 45 Minuten gesperrt - vor 56 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Durch das hohe LKW-Aufkommen wird es täglich eng in Neuhaus am Unteren Markt vor dem Rathaus. Am Donnerstag, gegen 8.20 Uhr, unterschätzte ein tschechischer Kraftfahrer die Kurve, in der es vor allem bei Gegenverkehr immer wieder zu brenzligen Situationen kommt.

Eine Fahrerin aus Neuhaus stoppte ihren Pkw kurz vor der Kurve ab, weil sie nach ihrer Einschätzung nicht mehr am herannahenden Lkw vorbeikommen würde. Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt fort und beschädigte dabei mit seinem Aufleger die gesamte linke Seite des Pkw.

Zum Glück gab es keinerlei Personenschaden. Der entstandene Sachschaden dürfte allerdings nicht ganz unerheblich sein.

Da die Schuldfrage gleich nach Eintreffen der Polizei geklärt werden konnte, war der Untere Markt nach 45 Minuten schon wieder frei befahrbar.

