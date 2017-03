Lob zum Abschied: "Wohl dem, der einen Vogl hat"

PEGNITZ - "Unsere Ehe ist so glücklich wie am ersten Tag, aber ich bin inzwischen immerhin 70 Jahre alt und kann meine ehelichen Pflichten nicht mehr so recht erfüllen." Und: "Ich lasse mich nicht scheiden, aber es ist eine Trennung von Tisch und Bett." Mit dieser "Liebeserklärung" verabschiedete sich vor 40 Jahren in einer Feierstunde in der Aula der Realschule Pfarrer und Ehrenbürger Dr. Franz Vogl von seiner Pegnitzer Pfarrgemeinde.

Pfarrgemeinderat Kurt Hein (r.) überreichte dem scheidenden Pfarrer Franz Vogl zum Abschied auch ein Foto. Der „Seelsorger mit dem weiten Herzen“ war auch ein humorvoller Mensch. © Fotos: NN-Archiv/Reinhard Bruckner



Mit dieser Pfarrgemeinde war er seit 38 Jahren "verheiratet", wie er 1968 anlässlich seines 30-jährigen Priesterjubiläums an gleicher Stelle gescherzt hatte. Vogl betonte, er habe den Katholiken im evangelischen Pegnitz eine Heimat bieten wollen. Die Zahl der Gläubigen habe sich von 800 bei seinem Amtsantritt im Jahre 1938 auf über 5000 im Jahr 1977 erhöht. "Von Geburtenrückgang kann also keine Rede sein. Papst Paul VI. war immer sehr zufrieden mit mir."

Die über 600 Prominenten und Pfarrgemeindeglieder, Amtsbrüder (auch aus der evangelischen Kirche) und sonstigen Mitstreiter hatten bei der Abschiedsfeier solche humorvolle Anspielungen und Berichte erwartet und wurden nicht enttäuscht. Auch die Vorredner bemühten sich, dem scheidenden Pegnitzer Stadtpfarrer in Bildhaftigkeit und Charme der Sprache nachzueifern – mit Erfolg.

"Seelsorger mit weitem Herzen"

Schon Pfarrgemeinderatsvorsitzender Hans Lang meinte, man habe keinen Festredner von auswärts engagiert, da man glaube, Pfarrer Vogl könne "die Festrede am besten selbst halten". Vorher musste sich Vogl allerdings "einiges anhören", wie es Kaplan Hübner formulierte: durchwegs Positives allerdings.

Schon im Seminar habe er von "dem Seelsorger mit dem weiten Herzen" in Pegnitz viel Gutes gehört und als seine Versetzung nach Pegnitz bekannt wurde, habe er sich gedacht "das passt". Nach zehn Jahren bei Dr. Vogl ("Wo kann man als Stift so viel lernen, wie bei Ihnen?") müsse er jetzt sagen: "Es hat gepasst."

Franz Vogl nahm mit humorvollen Worten Abschied: „Ich lasse mich nicht scheiden, aber es ist eine Trennung von Tisch und Bett.“



Kaplan Hübner stellte vor allem die kunstgeschichtlichen Interessen und Verträge Vogls heraus ("Rom ist Ihre Mutter, Florenz Ihre Braut") und freute sich: "Predigen über Humor, dass die Leute schallend lachen, ist etwas Wunderbares." Er freue sich mit der gesamten Pfarrgemeinde, dass der Festakt kein Abschied sei: "Als Seelsorger bleiben Sie uns nahe."

Dekan Johannes Hiller von der evangelischen Kirchengemeinde sprach seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus. Die "Brücke zwischen beiden Konfessionen" trage. Bürgermeister Konrad Löhr ("Auch für die politische Gemeinde ist dies ein Ereignis von ganz besonderer Bedeutung") übermittelte seine "aufrichtige Verbundenheit und Dankbarkeit" und freute sich, "nicht von Abschied sprechen zu müssen". Im Auftrag der Stadt schenkte er dem Stadtpfarrer eine Reise nach Rom, "aber mit Rückfahrkarte". Löhr erinnerte an die Verleihung der Ehrenbürgerrechte, der höchsten Auszeichnung der Stadt, an Dr. Vogl.

Für alle Pegnitzer Schulen, in denen der Geistliche "weiterhin Religionsunterricht geben darf", bedankte sich Oberstudiendirektor Herbert Scherer vom Gymnasium Pegnitz mit dem Satz: "Wohl dem, der einen Vogl hat." Sehr launig berichtete er allerlei Amüsantes und Ernstes aus der "geistigen und religiösen Flugschule" des "Voglvaters und Wandervogls", aus dessen Religionsunterricht im Gymnasium niemand ausgetreten sei: "Das ist etwas Einmaliges."

Schnabelwaids evangelischer Pfarrer Hornfeck bedankte sich für die Überlassung der katholischen Filialkirche in Schnabelwaid zu den Gottesdiensten der evangelischen Gemeinde, als man das eigene Gotteshaus wegen Schäden an der Heizung nicht benutzen konnte.

Pfarrer Vogl erinnerte in seiner Festrede an eine Predigt vom 15. November 1938, als er versprach, Brücken zu bauen zwischen den beiden Konfessionen. Außerdem wollte er den Katholiken in Pegnitz eine geistliche Heimat schaffen, was nach der Ausgestaltung der alten Marienkirche, dem Bau der neuen Herz-Jesu-Kirche, des Don-Bosco-Heims, des Kindergartens, des Schnabelwaider Gotteshauses und dem Ankauf des künftigen Pfarrzentrums wohl auch äußerlich sichtbar gelungen sei.

"Als Symbol angesehen"

Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an ihn habe er immer als Symbol dafür angesehen, dass die Katholiken sich in Pegnitz zu Hause fühlen können.

Zu guter Letzt durfte sich auch Vogl noch bedanken, dem seinerseits zwei Stunden lang Dank erstattet worden war: Beim Kirchenchor unter Leitung von Max Bauer und dem Schulorchester des Gymnasiums Pegnitz unter Leitung von Kapellmeister Horst, das zur Feier des Tages erstmals wieder durch Altgeiger verstärkt worden war.

