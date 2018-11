Lobesworte der Ministerin für Herta Schauer aus Pegnitz

Initiatorin Herta Schauer wurde bei Festakt als "Weißer Engel" ausgezeichnet — Bewohnerinnen warten "sehnsüchtig" auf tägliche Singstunde - vor 1 Stunde

PEGNITZ - "Tue Gutes und rede möglichst wenig darüber" scheint das Motto der 80-jährigen Pegnitzerin Herta Schauer, die am Donnerstag von der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml für ihr Engagement als Macherin der täglichen Singstunde im Brigittenheim ausgezeichnet wurde. Sie ist nun einer von zehn "Weißen Engeln" aus dem Regierungsbezirk Oberfranken.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (r.) hat die Pegnitzerin Herta Schauer für ihr Engagement im Brigittenheim als „Weißer Engel" geehrt. © Ministerium



"Das ist mir gar nicht recht" reagierte die Ehrenamtliche mit typischem Pegnitzer Understatement auf den Reporterbesuch angesichts der ministerialen Auszeichnung. Ihrer Meinung nach hätte Anneliese Kleißl, die unauffällig im Hintergrund wirkte, "die Ehrung viel mehr verdient als ich".

Da die Pforte am Spätnachmittag nicht mehr besetzt war, brauchte der NN-Mann nur seine Ohren zu spitzen, um den Weg zur Singstunde im zweiten Obergeschoss zu finden. Die erstaunlich jung wirkenden Stimmen der hochbetagten 15 Seniorinnen — nur ein Mann — dringen mühelos durch das Treppenhaus.

Es ist kurz vor Fünf, schon fast Zeit für das Abendessen. Da passen Lieder wie "Abend ward, bald kommt die Nacht" oder der Klassiker "Guten Abend, gute Nacht". Verszeilen wie "Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt" sind den im Rollator oder Rollstuhl gekommenen, zum Teil auf grünen Sofas sitzenden Frauen kein bisschen peinlich, sondern bringen ihr Lebensgefühl auf den Punkt.

Herta Schauer weiß genau: "Sie singen gerne Kirchenlieder". Egal, ob "Mögen Engel dich begleiten" "Halleluja, preist den Herrn" oder "Ein Licht geht auf": Die singenden Frauen sind mit Inbrunst bei der Sache. In dieser Stunde bleibt der auf einem Ecktisch stehende Cassettenrekorder garantiert aus.

Am Gesangstalent der Teilnehmerinnen besteht für die Initiatorin der von einem brummenden Bass unterstützten Singrunde kein Zweifel. "Fast alle waren früher in Chören, bei der Sudendeutschen Landsmannschaft oder dem Volkschor, das merkt man gleich."

Scheinbar mühelos sängen einige Frauen "zweistimmig, dass man mit den Ohren schlackert".

Mit der Singstunde angefangen hat Schauer, kurz nachdem ihr eigener Ehemann 1999 ins Brigittenheim gekommen war. Sie besuchte ihn natürlich täglich. Schon bald bemerkte sie: "Da waren zwei Frauen in einer Ecke, die sangen die ganze Zeit ,So nimm denn meine Hände’". Irgendwann sagte Herta Schauer resolut: "Wir können auch was anderes singen."

Gesagt, getan. In vielen Stunden Abend- und Nachtarbeit kopierte sie die Texte und Noten für das erste grüne Liederheft zusammen. Ihrem 2006 verstorbenen Mann musste sie zuvor noch versprechen, mit der Singstunde "weiterzumachen". Volkslieder wie "Wenn die bunten Fahnen wehen" haben viele schon beim Bund deutscher Mädel" (BDM) gelernt.

Die inzwischen immer größere Liederheftsammlung erfreut sich mittlerweile so großer Beliebtheit, dass die Chorleiterin diese nach der Stunde in einem abschließbaren Schrank wegsperren muss: "Die werden mir sonst geklaut", fügt sie beinahe entschuldigend hinzu.

Vom durchschlagenden Erfolg dieser Singstunde überzeugt ist Anke Schellermann, Verwaltungsleiterin des Brigittenheimes. So werde Herta Schauer bei ihren täglichen Besuchen von den HeimbewohnerInnen "sehnsüchtig erwartet".

Schellermann wörtlich: "Was Singen und Musik erreichen kann, sieht man, wenn Menschen, die normalerweise nicht mehr sprechen, die Lieder mitsingen." Auch demente Heimbewohner hätten die in der Jugend gelernten Liedtexte wieder parat. Ein Angehöriger habe ihr einmal bestätigt: "Ohne Singen wäre meine Mutter keine 100 Jahre alt geworden." Die Mutter hatte sich auch regelmäßig an der Singstunde beteiligt.

Herta Schauer ist aber nicht nur in der Singstunde aktiv. Bis vor zwei Jahren half sie noch bei der Essensausgabe und dem Versorgen der Bewohner mit Nahrung — das Wort "Füttern" ist verpönt — mit.

Aber schließlich wurde dieser Liebesdienst der selbst mit einem Gehgips erstaunlich beweglichen Seniorin zu viel. Dennoch wurde sie im Vorjahr bereits mit dem silbernen Kronenkreuz der Diakonie Bayern geehrt.

"Gelebte Mitmenschlichkeit"

Gesundheitsministerin Huml bezeichnete jetzt ihr Engagement bei der Feierstunde als "gelebte Mitmenschlichkeit". Sie sagte weiter: "Es freut und rührt mich sehr, dass Sie den Menschen so viel Liebe und Zeit schenken." Liebevoll wähle Schauer das Repertoire für den jeweiligen Nachmittag aus.

Meist wüssten die Sängerinnen und Sänger die vertrauten Texte auch schon auswendig und ließen sich gerne an frühere Zeiten erinnern. Auch Angehörige nähmen immer wieder an der Singstunde teil.

Das gemeinsame Singen stärke nicht nur die Gemeinschaft der Bewohnerinnen und Bewohner untereinander, sondern fördere zusätzlich auch die Gesundheit.

FRANK HEIDLER