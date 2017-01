Lokaler Handel in Pegnitz: Fit für das digitale Zeitalter?

PEGNITZ - Amazon, Zalando, e-Bay – der Online-Handel boomt, der Umsatz im Internet wächst. Der stationäre Einzelhandel steht unter Druck. Auch in Pegnitz machen sich die Geschäftsleute Gedanken, wie sie sich digital aufstellen sollen.

Das Geschäft vor Ort könne auch im Internetzeitalter gut bestehen, meinen Ida und Wilhelm Langer. Ihr Modehaus ist zwar im Internet präsent, auf einen Onlineshop verzichtet das Ehepaar allerdings. © Ralf Münch



Thomas Koukal betreibt seinen Laden an der Hauptstraße. Er hat ihn vor Jahren von seinen Eltern übernommen, hat das Geschäft renoviert, modernisiert und bietet — neben Mineralien und Fossilien — einen Schlüsseldienst und Schuhreparaturen an. Was ihm fehlt, ist ein Internet-Auftritt.

Diese Lücke will er schließen. „Ich bin gerade dabei, einen Internetshop aufzubauen“, sagt er. In den nächsten zwölf Monaten soll die Online-Präsenz fertig sein. Er sei gezwungen, diesen Weg zu gehen. Der Standort in der Innenstadt von Pegnitz sei nicht gut. „Die Entwicklung erschreckt mich“, sagt Koukal. Enttäuscht ist er von der Stadt Pegnitz. Die Kommunalpolitik müsste mehr steuern und hätte den Altbestand der Geschäfte besser schützen müssen. Den aus seiner Sicht mangelnden Einsatz der Stadt in der Vergangenheit für den Einzelhandel bedauert er.

Was ihm große Sorgen bereitet, ist die Aufgabe von Geschäften. In die leerstehende Räume ziehen häufig keine neuen Einzelhändler ein. „Daraus werden Lager- oder Wohnräume gemacht. Diese Gewerbeflächen sind für immer verloren“, betont Koukal. Die Folgen sind seiner Ansicht nach für das Zentrum der Stadt schlecht: „Für Kunden wird die Innenstadt unattraktiver, ihre Zahl geht zurück.“

Um diesen Nachteil auszugleichen, müsse er im Internet präsent sein. „Dort gibt es keine begrenzten Öffnungszeiten. Die Kunden können in den Shop 24 Stunden reinschauen.“

Koukal wäre auch bereit, auf Wunsch des Kunden außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten bereitzustehen: „Wenn mich jemand anruft, würde ich aufmachen.“ Ihm geht es darum, die Vorteile beider Verkaufswelten zu verknüpfen. „Der Vorteil im Geschäft ist die individuelle Beratung, das persönliche Gespräch: „Der Mensch ist gefragt.“

Der Geschäftsmann hat selbst festgestellt, welche Aufmerksamkeit man Online erreichen kann. Wenn in bestimmten Foren und Chatrooms über sein Geschäft berichtet wird, steige das Interesse der Kunden an. Als Beispiel nennt er die Reparatur von Kletterschuhen. Nachdem diese im Internet die Runde gemacht hatte, habe das binnen kurzer Zeit 25 bis 30 neue Kunden gebracht. „Ich habe mehr als das Dreifache an Schuhen repariert.“ Der Preistransparenz im Internet sieht er gelassen entgegen. „Wenn man im Internet die Preise vergleicht, kann ich reagieren und die Preise neu kalkulieren.“

Von e-Bay lässt er allerdings nach schlechten Erfahrungen die Finger. Das habe nicht funktioniert. Ein kleiner Teil der Kunden habe über alles gemosert. Es sei schwer gewesen, sich dagegen zu wehren. Zudem hätten Rücksendungen unvorhergesehene Kosten verursacht.

Ebenfalls ein Traditionsgeschäft an der Hauptstraße Pegnitz ist das von Gerhard Wagner. Die „Wagneria“ hat Weine, Spirituosen, Zigarren, Feinkost und Geschenke im Angebot. Einen Verkauf über das Internet gibt es nicht. „Ich habe noch nicht die Zeit dafür gefunden. Und wenn ich einen Onlineshop aufbaue, dann muss es was Gescheites sein. Ein ungepflegter Laden im Internet ist schlechter als keiner.“

Bereits vor zehn bis 15 Jahren habe es Überlegungen gegeben, einen Internetshop einzurichten. Doch mit dem Versand von Lebensmitteln sei er damals noch zu früh dran gewesen. Der Versand von frischen Waren sei schwierig. Nachdem ein professionell erstellter Shop im Internet rund 30 000 Euro kostet, habe er das Vorhaben damals zurückgestellt.

Und dies ist auch heute noch ein Problem. Die Ausgaben für einen Onlineshop müssen erst wieder erwirtschaftet werden. Zudem müsse die Website vernünftig gemacht und ständig gepflegt werden. „Es macht viel Arbeit, eine Website so zu gestalten, dass sie den Ansprüchen genügt“, so Wagner. Er kann sich vorstellen, sich im Internet „in Richtung Weinhandel“ aufzustellen, auch wenn schon große Weinversender auf dem Markt seien. „Die Internetpräsenz wird zunehmen, auch wenn die Umsätze in unserer Branche noch gering sind.“

Kunden würden das Internet vor allem als Informationsquelle nutzen. „Sie kommen dann in den Laden und kaufen ein.“ Das stationäre Geschäft habe einen unschätzbaren Vorteil: den persönlichen Kundenkontakt. Damit verbunden sei das Erlebnis im Laden: „Wenn Leute nicht probieren, wissen sie nicht was drin ist“, sagt Gerhard Wagner.

Zu aufwendig für kleinen Laden

Das Geschäft vor Ort könne auch im Internetzeitalter gut bestehen, meinen Ida und Wilhelm Langer. Gleichwohl seien große Modeversender im Internet, wie etwa Zalando, für jeden eine Konkurrenz. Ihr Modehaus an der Schlossstraße ist zwar laut Ida Langer auf der eigenen Homepage im Internet „sehr gut präsentiert“, auf einen Onlineshop verzichtetet das Ehepaar jedoch. „Das ist für ein kleines Geschäft zu aufwändig und für den kleinen Fachhandel ein Draufzahlgeschäft“, sagt die Firmenchefin. Sie betont: „Wir sind das Internet.“

Sie sieht klare Vorteile für die Kunden: „Sie können bei uns aus einer Vielzahl an Marken auswählen, die Kleidungsstücke anfassen und anprobieren. Was nicht gefällt, können sie wieder zurückbringen.“ Dazu bekämen die Kunden eine fachliche Beratung. Es gebe Stammkundinnen, die weit entfernt wohnen, jedoch immer bei Mode Langer einkaufen, wenn sie in Pegnitz sind.

Beim Händlerarbeitskreis „Unser Pegnitz“ sei das Thema Onlineshop noch nicht besprochen worden, so die Vorsitzende Christina Wellhöfer. Dennoch müsse man sich darüber Gedanken machen und auf die junge Generation einstellen, die vermehrt digital einkauft. „Es muss aber gut überlegt sein, wenn man sich dafür entscheidet“, sagt sie. Denn für das zweite Verkaufsstandbein werde zusätzliches Personal benötigt, was auch Kosten verursache. Zudem müsse der Internetshop gepflegt werden.

Bis auf „Euronics XXL Baumann“ betreibt keiner der Mitglieder von „Unser Pegnitz“ einen Laden im Internet. Ein Teil von ihnen hat zumindest eine Homepage. „Über die bekomme ich manchmal Anfragen und schicke den Kunden dann die Waren zu“, sagt Wellhöfer.

Sie hebt die Stärken des stationären Handels hervor. „Wir können die Kunden speziell beraten. Diese können die Artikel ausprobieren, testen und anfassen. Das ist ein großer Vorteil.“

