Lucilla Hauser: "Ich sah darin ein Zeichen Gottes"

AUERBACH/SEMMERING - Neuland betreten die Schulschwestern von Unserer Lieben Frau: Voraussichtlich Mitte Oktober eröffnet die Kongregation in der Erzdiözese Wien eine neue Niederlassung. Es ist die erste in Österreich.

Die Wallfahrtskirche Maria Schutz liegt am Semmering in Niederösterreich. Dort gründen die Schulschwestern eine Filiale. Die Niederlassung soll Mitte Oktober eröffnet werden. Foto: Schulschwestern



Seit etwa einem Jahr ist das Projekt in Planung. Immer wieder wird der Orden gefragt, ob er nicht bestimmte Aufgabengebiete übernehmen könnte. So war es auch in diesem Fall. Der Orden der Passionisten, der im Kloster zur Heiligsten Dreifaltigkeit auch im oberpfälzischen Schwarzenfeld vertreten ist, betreut seit 1925 die Wallfahrtskirche "Maria Schutz" am Semmering in Niederösterreich. Der dazugehörige Ort ist eher klein: "Eine große Kirche, zwei Wirtshäuser und ein paar Häuser", erzählt Schwester Brigitte Hintermaier. Sie ist eine von zwei Ordensfrauen, die diese neue Niederlassung aufbauen werden. Begleitet wird sie von der jungen Schwester Klarissa Hartmann, die 2014 eingekleidet wurde und 2016 ihre erste Profess ablegte.

"Maria Schutz" am Semmering wird die sechste Niederlassung des Ordens. Neben dem Mutterhaus am Klosterweg gibt es in Auerbach noch Haus St. Josef in der Unteren Vorstadt. Ebenfalls in der Erzdiözese Bamberg liegt die Filiale Höchstadt. Die Niederlassung in Pfronten im Allgäu gehört zur Diözese Augsburg. Die bislang jüngste Filiale ist in der Bischofsstadt Eichstätt. Und nun kommt bald ein Engagement in der Alpenrepublik, der Heimat mehrerer Ordensfrauen, dazu.

Die neue religiöse Heimat ist die Wallfahrtskirche "Maria Schutz", die seit über 250 Jahren ihre Tore täglich für alle Menschen öffnet, die den Schutz und die Fürbitte der Gottesmutter suchen. Auf Wegweisern ist vom "Juwel des Semmeringgebietes" die Rede. Den Passionisten dient das Gotteshaus auch als Klosterkirche. In unmittelbarer Nähe hat der Männerorden ein Gebäude erworben, das als Haus für erholungssuchende Priester und Ordensleute genutzt werden soll.

In diesem Haus werden auch die Schulschwestern aus Auerbach wohnen und wirken. Weitere Aufgaben warten in der Wallfahrtskirche. Schwester Klarissa wird pastorale Aufgaben und den Orgeldienst, Schwester Brigitte Mesnerdienste übernehmen. "Die genauen Aufgaben werden sich sicher erst vor Ort zeigen", meint die Provinzrätin, die zuletzt in der Auerbacher St.-Johannes-Klinik tätig war.

Längere Geschichte

Dass sich der Auerbacher Orden für eine Niederlassung in der Erzdiözese Wien entschieden hat, ist eine längere Geschichte. Diesbezügliche Anfragen gab es schon seit längerem. Provinzoberin Schwester Lucilla Hauser hatte zugesagt, dass sie das Projekt unter der "Bedingung" weiterverfolgen werde, wenn sich fünf Kandidatinnen für das Klosterleben bei den Schulschwestern melden würden. Diese in der heutigen Zeit utopische Bedingung erfüllte sich tatsächlich. Schwester Lucilla: "Ich war selbst überrascht und sah darin ein Zeichen Gottes. Nun musste ich auch meine Zusage in die Tat umsetzen."

Voraussichtlich Mitte Oktober werden Schwester Brigitte und Schwester Klarissa an den Semmering ziehen. Sie freuen sich jetzt schon darauf, vielleicht die eine oder andere Mitschwester aus Auerbach zur Erholung im neuen Heim willkommen zu heißen.

