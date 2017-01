Luftiger Pizzicato und treibende Dynamik in Pegnitz

Neujahrskonzert mit Pianist Christoph Soldan und schlesischen Kammersolisten - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Im Altenstädter Schloß gaben sich zum neuen Jahr erneut die schlesischen Kammersolisten und Pianist Christoph Soldan mit wienerischen und internationalen Klängen ihr Stelldichein. Mozart stand auf dem Programm — und, so die Anmoderation einer gut gelaunten Kulturamtsleiterin Martina Hofmann, war schließlich auch Edvard Grieg mal „auf Besuch in Wien“.

Christoph Soldan und die schlesischen Kammersolisten boten den Zuhörern im Altenstädter Schloss eine musikalische Bandbreite über mehrere Jahrhunderte. © Bernhard Niemczyk



Christoph Soldan und die schlesischen Kammersolisten boten den Zuhörern im Altenstädter Schloss eine musikalische Bandbreite über mehrere Jahrhunderte. Foto: Bernhard Niemczyk



Dem Publikum wurde eine musikalische Bandbreite über mehrere Jahrhunderte geboten. Den Auftakt dabei machte Mozarts Klavierkonzert in F-Dur KV 413. Zu den frühen Wiener Konzerten zählend war dem 26-Jährigen offenbar daran gelegen, sowohl Kenner als auch Nichtkenner zufrieden zu stellen, wie einem Briefwechsel mit seinem Vater zu entnehmen ist: „Die Concerten sind eben das Mittelding zwischen zu schwer und zu leicht. Sie sind sehr brillant – angenehm in die Ohren – natürlich ohne in das Leere zu fallen.“ Mit großer Spielfreude lieferten Christoph Soldan und seine Kammersolisten musikalischen Genuss und eine schwung- und kraftvolle Einstimmung aufs neue Jahr.

Edvard Griegs fünfsätzige Suite „Aus Holbergs Zeit“ wusste die Zuhörer mit vollmundigen Farben und Klängen zu begeistern. Im Stil höfischer Tanz- und Liedformen des frühen 18. Jahrhunderts komponiert und mit neoklassizistischen Anklängen versehen, erweckten die schlesischen Künstler dieses musikalische Gefühlskaleidoskop mit vollem Körpereinsatz und sensiblem Gespür zum Leben.

Natürlich durften auch der Wiener Walzer und die Annenpolka von Johann Strauß‘ Sohn nicht fehlen, doch Höhepunkt des schwung- und temperamentvollen Konzerts waren Hits der 60er und 70er sowie jüdische Traditionals in klassischem Gewand.

Darius Zboch, erster Violinist der Schlesischen Kammerphilharmonie Kattowitz, hat dafür zeitgenössische Pop- und Rockmusik neu arrangiert und sie als vermeintlich klassische Perlen in ein musikalisch neues Licht getaucht. Für ihn ist es ein spannendes Ratespiel, wie er nach dem Konzert erklärte: „Wie würde ein Bach, ein Tschaikowski, ein Mozart heute im 21. Jahrhundert komponieren? Sie würden die Musik von heute nehmen und sie in Form, Klang und Instrumentierung an ihre eigene Ästhetik anpassen“.

Und Zboch findet ihn immer wieder, den „Samen“ der Klassik in der aktuellen Pop- und Rockmusik. „Nichts kommt aus dem Nichts – in Bach liegt der Keim des Jazz, Beethoven enthält bereits Blueselemente“. Und tatsächlich meint man im süßen Bee-Gees-Hit „How deep is your love“ Anklänge an Johann Strauss‘ Pizzicato Polka zu hören. Oder man lässt sich von Queens ewigem „Somebody to love“ ähnlich berühren wie von Tschaikowskis opernhafter Serenade in C-Dur.

Wabernder, schwerer Rauch

Und da ist noch mehr. Die fünf Musiker an Violine (Darius Zboch, Jakub Łysik), Bratsche (Jarosław Marzec), Violoncello (Katarzyna Biedrowska) und Kontrabass (Krzysztof Korzeń) hauchen ihren Interpretation die ursprüngliche Seele, den ureigensten Geist ein. Da meint man zu Beginn von Eric Claptons „Tears in Heaven“ die himmlisch-sphärischen Klänge zu vernehmen, die tief mit dem im Original besungenen schmerzhaften Verlust des eigenen Kindes verbunden sind. Man spürt den wabernden, schweren Rauch von Deep Purples „Smoke on the Water“ und wird von der wilden, schattenreichen Dynamik von Led Zeppelins „Stairway to heaven“ erfasst, bei dem man durch die rasanten Tempo- und Lautstärkenwechsel ohne Scheu vor Disharmonien und mit Hochdruck interpretiert nicht an einer ordentlichen Gänsehaut vorbeikommt. Bei den jüdischen Traditionals schaffen es die fünf schlesischen Seelenmusiker immer wieder, kurz vor den oft bemühten Klezmer-Stereotypen abzubiegen und so mit einer souveränen Professionalität und Leichtigkeit die Perlen jüdischer Musik zum Strahlen zu bringen.

Belohnt wurden die Musiker mit lang anhaltendem Applaus und entließen das festlich gestimmte Publikum mit Fritz Kreislers „Liebesleid“ als Zugabe in ein Jahr, das hoffentlich ebenso vielfältig, harmonisch und verbindend wird wie dieser gelungene Neujahrs-Konzertabend.

GISELA LEINBERGER