Lukas Schrüfer rettet "Böhmischen Abend"

22-Jähriger aus Saugendorf dirigierte Waischenfelder Blasmusik — Viel Applaus von 300 Gästen - vor 29 Minuten

WAISCHENFELD - Rund 300 blasmusikbegeisterte Gäste erlebten den "Böhmischen Abend" der Blasmusik Waischenfeld in der voll besetzten Sport- und Bürgerhalle. Dort führten Johanna Klehr und Rudi Böhm vom Trachtenverein Alt-Bayreuth humorvoll und fundiert durch das abendfüllende Programm.

Lukas Schrüfer sprang kurzfristig als Leiter des „Böhmischen Abends“ in Waischenfeld ein. Dort spendeten die rund 300 Besucher reichlich Beifall. © Foto: Thomas Weichert



Lukas Schrüfer sprang kurzfristig als Leiter des „Böhmischen Abends“ in Waischenfeld ein. Dort spendeten die rund 300 Besucher reichlich Beifall. Foto: Foto: Thomas Weichert



Der schwungvolle Musikabend begann mit dem "Deutschmeister Regimentsmarsch" und mit mehreren Zugaben. Über den "Böhmischen Traum" bis hin zu dem Lied "Alte Kameraden".

Als musikalischer Leiter sprang der erst 22-jährige Musiker Lukas Schrüfer für den erkrankten Dirigenten Michael Lindner ein, dem man baldige Genesung wünschte. Mit Sängerin Luisa Huppmann sang Schrüfer auch so manches Duett.

Lukas Schrüfer gehört zur "Schrüfer-Familie" aus Saugendorf, die alleine schon ein Viertel der Waischenfelder Blasmusik ausmacht.

Angefangen von Vater Ludwig am Flügelhorn, seinem Bruder Andi als Bassist und Vorsitzendem des Vereins, Solotrompeter Christoph Schrüfer und Bruder Florian als Bariton.

Seine Mutter Hedwig, die auch Stadträtin ist und an dem Abend in der Küche mitarbeitete, hat die musikalische Biografie ihres Sohnes zu Papier gebracht. Mit acht Jahren begann Lukas Schrüfer mit dem Keyboardunterricht.

Dann wollte er Posaune lernen. Was ihm seine Mutter jedoch ausredete, da man ja schon die Klarinette und das Saxophon seines Bruders Andreas hatte.

"Das war richtig, denn Lukas liebt seine Klarinette", sagt Hedwig Schrüfer heute.

Musik und Religion

Bei Regionalkantor Georg Schäffner in Gößweinstein lernte Lukas Schrüfer dann auch noch das Orgelspiel. Er besuchte nach dem Abitur ein Jahr lang die Fachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg. Heute studiert er Musik und Religion in Bamberg.

So spielt und singt Lukas Schrüfer heute auch in der Waischenfelder Kärgnband mit, spielt regelmäßig die Orgel während der Gottesdienste und ist in weiteren Musikgruppen, wie "Fränkisch verschärft" oder "Manni und seine Rebellen", Musiker mit Leib und Seele.

Außerdem leitet er den Männerchor in Heiligenstadt und den Gesangverein Waischenfeld als Dirigent. Ohne Schrüfer hätte der Böhmische Abend nicht stattfinden können. Im Publikum gab es auch viele junge Leute, die begeistert waren.

THOMAS WEICHERT