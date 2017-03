Maffeianer in Auerbach haben etliches zu tun

AUERBACH - Im Bergbaumuseum Maffeischächte gehen auch in diesem Jahr die Bauarbeiten weiter. Dabei arbeiten die Aktiven des Fördervereins und der Landkreis Amberg-Sulzbach Hand in Hand.

Schutt wegfahren und die Steine holen: Jürgen Steibl (links) und Hubert Gradl packen auf der Baustelle Maffei in Auerbach kräftig mit an. © NN



Bis zum Start der neuen Museumssaison am 1. Mai gibt es noch etliches zu tun. Zum einen haben Schnee und Frost den Baubeginn verzögert, zum anderen findet bereits am Ostermontag, 17. April, die erste Kulturveranstaltung auf dem Gelände statt. Bis dahin muss zumindest in der Alten Kompressorhalle des Museums "klar Schiff sein". Und genau dort haben vor wenigen Tagen auch die ersten Arbeiten begonnen.

Nach der kompletten Umgestaltung der Halle mit größerer Bühne, Heizung und Podium im vergangenen Jahr geht es jetzt mit dem Bau eines Stuhllagers weiter. Zwar sind die 450 Monoblock-Stühle des Freigeländes schon seit zwei Jahren ordentlich verräumt, aber der Verein hat jetzt auch den Kauf von Innenmöbeln beschlossen. "Plastikstühle und Bierzelttische passen nicht zusammen, schon gleich gar nicht bei festlichen Veranstaltungen in der Halle", sagt Zweiter Vorsitzender Matthias Regn. Er hat auch in dieser Saison wieder die Koordination der Bauarbeiten in den Reihen des Fördervereins Maffeispiele übernommen.

Da 200 Stühle aber nicht einfach in eine Ecke gestellt werden können, hat seit einigen Tagen der Bau eines separaten Lagers für die Möbel begonnen. Diese sind universell einsetzbar und bei Theaterbestuhlung auch miteinander zu verbinden. Genutzt werden dafür zwei Abstellräume, die bisher nur von außen zugänglich waren und eigentlich keinen Zweck erfüllten. Nach dem Ausräumen begannen die ehrenamtlichen Helfer damit, die Zwischenwand zu entfernen und eine Verbindung zur Kulturhalle im Hauptgebäude zu schaffen. Trotz Kälte kamen die Männer beim Arbeiten mit dem Pickhammer ordentlich ins Schwitzen, so dick waren die alten Mauern.

Boden betonieren

Von innen werden die beiden Außentüren zugemauert. An der Fassade bleiben die alten Blechtüren erhalten. Da ändert sich nichts. Innen muss als nächstes der Boden betoniert werden, danach wird in Holzbauweise eine Zwischendecke eingezogen. Die Decke selbst wird mit Holz verkleidet, außerdem sind noch die Strominstallation und eine Tür erforderlich. "Da brauchen wir schon noch ein paar Wochenenden", sagt Regn.

In der Freizeit wird ordentlich gemauert: Matthias Regn beim Ausbau des künftigen Stuhllagers. © NN



Bis Ostern aber muss die Maßnahme abgeschlossen sein. Parallel dazu läuft die Erneuerung der Eingangstür für die Kompressorhalle, die gleichzeitig auch Zugang zum Museum ist. Aus einer alten Blechtür wird damit ein ordentlicher Eingang. Während Stuhllager und Möbel der Förderverein Maffeispiele bezahlt, übernimmt der Landkreis Amberg-Sulzbach die Kosten für die neue Türanlage. Außerdem investiert der Kreis auch in eine Erneuerung der Außenzaunanlage auf rund 100 Metern.

Im Zuge dieser Maßnahme wird der Förderverein gleich Stromkabel mit verlegen. Damit soll — vor allem für die Großveranstaltung Bergwerksweihnacht — die Möglichkeit geschaffen werden, eine Zaunbeleuchtung zu installieren. Der Verein will vor allem darauf hinarbeiten, dass künftig weniger Kabel gezogen werden müssen. So ist auch eine Geländebeleuchtung in Planung.

Doch diese ist erst einer der übernächsten Schritte. Nach den Bauarbeiten in der Halle soll versucht werden, eines der Großexponate auf dem Freigelände umzusetzen. "Wenn sich genug Helfer dafür finden", ergänzt Regn. Wie in anderen Vereinen auch, stehen die Freiwilligen auch auf Maffei nicht unbedingt Schlange. Obwohl dennoch wenige Hände sehr viel leisten, wie auch Vorsitzender Michael Grüner betont.

Nur auf Sockel

Auf Maffei befindet sich im Freien die tonnenschwere Fördermaschine des früheren Wetterschachtes Reichenbach der Grube Leonie. Diese wurde damals, bei Abbruch des Fördergerüstes, einfach auf sechs gemauerte Sockel gesetzt und fertig.

Ein Hindernis

Inzwischen ist das Teil aber der neuen Nutzung des Maffei-Geländes schlicht und einfach im Weg. Außerdem wird sie den Besuchern schlecht präsentiert.

Der künftige Standort ist in zentraler Lage. Er kann mit relativ geringem Aufwand befestigt und auch zügig erschlossen werden, was zum Beispiel auch das Beleuchtungskonzept angeht. Ob für das Umheben des Exponats ein Bagger reicht oder ein Kran besorgt werden muss, das wird sich wohl erst bei der Probe aufs Exempel zeigen. Ob die Zeit in diesem Jahr noch reicht, eine der beiden Schachthallen stromtechnisch neu zu erschließen, das lassen die "Maffeianer" um Matthias Regn im Moment noch offen. Schön wäre es schon, weil sich vor allem bei der Deko für die Bergwerksweihnacht eine Erleichterung ergeben würde. Aber neben allen Baumaßnahmen sind ja auch Veranstaltungen wie die Maffeispiele zu stemmen.

Biker kommen wieder

Auch der Motorradgottesdienst findet heuer wieder im Auerbacher Bergbaumuseum statt — ebenso weitere gesellschaftliche Veranstaltungen und Sonderführungen oder auch das Bergfest des Auerbacher Bergknappenvereins.

