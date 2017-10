Magere Beute bei Einbruch in Bayreuther Bäckerei

Unbekannten fiel nur ein kleiner dreistelliger Geldbetrag in die Hände - In Metzgerei ganz leer ausgegangen - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Mit einem kleineren dreistelligen Geldbetrag mussten sich bislang unbekannte Einbrecher zufrieden geben, die in der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagmorgen in eine Bäckereifiliale in der Leuschnerstraße eingestiegen waren. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter, im Zeitraum von Sonntag, zirka 10.15 Uhr, bis Montagfrüh, zirka 5.30 Uhr, über die Schiebetüre gewaltsam Zutritt zu dem gemeinsamen Verkaufsraum einer Bäckerei und einer Metzgereifiliale. Die Unbekannten erbeuteten bei der Bäckerei einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, während sie im Bereich der Metzgerei offenbar nichts mitnahmen. Insgesamt hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden von zirka 200 Euro.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die in der Zeit von Sonntag, etwa 10.15 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bei der Bäckerei in der Leuschnerstraße gesehen haben, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

