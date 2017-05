Manchmal eher Schweiß- als Eisheilige

PEGNITZ - Eigentlich sollte man vor Heiligen nicht unbedingt Angst haben. Manchmal dann doch. Besonders wenn es Gärtner oder Obst- und Gemüsebauern sind. Die zittern vor den Eisheiligen, die direkt vor der Tür stehen.

Der Vorsitzende des Pegnitzer Kleingärtnervereins, Jürgen Wolf, zeigt eine gegenüber kühlen Temperaturen empfindliche Gurkenpflanze. © Ralf Münch



Am 11. Mai gibt sich Mamertus die Ehre, am 12. Mai stellt sich Pankratius vor. Einen Tag später ist Servatius dran, gefolgt von Bonifazius. Das Ende macht schließlich Sophie am 15. Mai – die kalte und wohl bekannteste Eisheilige. Sie alle sind so berüchtigt, dass jedem Einzelnen sogar Bauernregeln gewidmet sind: "Wenn´s an Pankratius friert, so wird viel im Garten ruiniert", heißt es etwa. Oder: "Servaz muss vorbei sein, willst vor Nachtfrost sicher sein." "Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost" Und: "Vor Nachtfrost bist Du sicher nicht – bis Sophie vorüber ist."

Zu Recht gefürchtet

Aber sind diese Bauernregeln wegen des Klimawandels nicht längst überholt? Müssen Landwirte und Hobbygärtner noch immer zittern vor den berüchtigten Herren und der einzigen Dame der illustren Runde? "Ja", sagt der Pegnitzer Wetterbeobachter Helmut Strobel. Allerdings hat er festgestellt, dass sich die Eisheiligen in den vergangenen 30 Jahren im Durchschnitt immer mehr nach vorne verlagert haben, auf Ende April oder Anfang Mai. Vielleicht waren es also bereits die Eisheiligen, als es kürzlich Ende April einen massiven Kälteeinbruch gab, der vielerorts für massive Schäden an Obstkulturen und Rebstöcken gesorgt hat. Als die Landwirte, die ihren Lebensunterhalt mit Obst verdienen, mit Fackeln unter den Bäumen oder mit einem Eispanzer um den Blüten versuchten, wenigstens etwas zu retten.

Strobel weiß, dass das Wetter unberechenbar ist, als er Fakten heraussucht. Und er zeigt einige Zahlen, die einem den Schweiß auf die Stirn treiben oder einen zittern lassen: Am 12. Mai 2015 hatten wir sage und schreibe 26,4 Grad Celsius – perfektes Badehosen- und Bikiniwetter also. Getoppt wird diese Temperatur nur vom 12. Mai 1998. An diesem Tag zeigte das Thermometer satte 30,4 Grad. Es war der wärmste Eisheilige seit den Wetteraufzeichnungen von 1851. Strobel: "Manchmal kann man eher Schweißheilige als Eisheilige sagen."

Das krasse Gegenteil bildete der 14. Mai 2012. Der Wetterbeobachter hatte in einer Normhöhe von zwei Metern über dem Boden minus 2,3 Grad gemessen. Der kälteste war am 12. Mai 1955, als mitten im Frühling Pankratius das Thermometer auf minus 2,8 Grad sinken ließ. Der letzte Eisheilige, den es in Pegnitz gab, war am 13. Mai 2013. Damals gab es Bodenfrost mit minus 1,2 Grad Celsius. Alles also kein Grund zur Sorge? Strobel: "Das kann man so nicht sagen. Es gibt immer wieder Ausreißer außerhalb der Eisheiligen." Er belegt dies mit einem Beispiel aus dem Jahr 1880: Am 20. Mai zeigte das Thermometer minus 5,2 Grad Celsius. "Es ist überliefert, dass komplette Ernten vernichtet wurden. Die Missernte führte zu einer Nahrungsmittelknappheit, das Volk hungerte." Strobel: "Das ist zwar eine absolute Seltenheit, passieren kann es aber dennoch."

Kalte Temperaturen unbeliebt

Auf die Frage, ob es heutzutage Humbug ist, noch an Eisheilige zu glauben, hat der Fachbereichsleiter für Gartenbau und Landschaftspflege beim Landratsamt Bayreuth, Hubertus Adam, eine klare Antwort: "Das war noch nie Humbug und es ist auch keiner. Das ist für Leute, die von ihren erzeugten Produkten leben müssen, ein ernstes Problem." Gerade bei Tomaten-, Gurken- oder Bohnenpflänzchen, die schon bei plus zwei bis drei Grad Celsius Probleme haben, sei es völlig falsch, die jetzt schon raus zu pflanzen. Seiner Erfahrung nach kommen die Eisheiligen zu zwei Dritteln. Zwar nicht immer am exakten Datum, sondern eher vorgezogen. Und wer denkt, man könne jetzt schon seine Geranien rausstellen, die bereits seit Mitte April Gärtnereien oder Baumärkte verkaufen, liegt falsch. Denn auch diese Blumen mögen keine kalten Temperaturen.

Jürgen Wolf ist Vorsitzender des Pegnitzer Kleingärtnervereins. Bei einer Runde durch die Kleingärten stellt er zufrieden fest: "Keiner hier ist bisher auf die Idee gekommen, Gurken oder Bohnen in die Beete zu pflanzen. Wir wissen hier alle, dass das fatal sein könnte. Wir halten uns da schon an die Bauernregeln."

30 Tomatenpflanzen futsch

Ihm selber sei es schon passiert, dass einer der Heiligen rund 30 Tomatenpflanzen, die er auf seiner Fensterbank angezüchtet und dann ins Freie gepflanzt hatte, kaputt gemacht hat. Aber Wolf besitzt ein kleines Gewächshaus. Dort hat er schon Salat, der niedrige Temperaturen verträgt, angepflanzt. Und ein paar Gurken. "Man muss dann aber immer den Wetterbericht im Auge behalten. Wenn es noch Nachtfröste geben sollte, kann man die empfindlichen Pflanzen etwa mit einem Plastikeimer oder Plastikfolie abdecken oder Kerzen in das Gewächshaus stellen", rät Wolf.

Seiner Meinung nach haben die frühlingshaften Temperaturen, die wir heuer bereits Mitte März hatten, viele Leute euphorisch in die Gärten getrieben – trügerisch und viel zu früh, zumindest wenn es um empfindliche Pflanzen geht.

