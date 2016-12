Mann für die Pottensteiner Senioren feiert seinen 85.

HOHENMIRSBERG - Mit Lorenz Ringler hat eine Persönlichkeit 85. Geburtstag gefeiert, die auf Grund ihres Einsatzes für die Allgemeinheit seit über sechs Jahrzehnten einer breiten Bevölkerungsschicht bekannt ist.

Zu den Gratulanten namens der Stadt Pottenstein gehörte Bürgermeister Stefan Frühbeißer (li.). Mit im Bild Ehefrau Maria sowie die Enkelkinder Carolin und Bernd. Foto: Dieter Jenß



Der Jubilar, ein Urgestein und Sympathieträger seines Heimatortes Hohenmirsberg, zählt zu den engagiertesten Bürgern der Stadt Pottenstein, ob im kommunalen Bereich oder im Vereinsleben, dessen Bekanntheitsgrad weit über die Grenzen der Kommune hinaus reicht.

Das Händeschütteln wollte im Hause Ringler kein Ende nehmen. Aus allen gesellschaftlichen Kreisen kamen Gratulanten, voran Bürgermeister Stefan Frühbeißer. Der CSU-Ortsverband Pottenstein, dessen Ehrenvorsitzender Ringler ist, nahm den runden Geburtstag zum Anlass durch Ortsvorsitzende Birgit Haberberger dem Jubilar, gemeinsam mit Alt-Bürgermeister Dieter Bauernschmitt, die neue mit sechs Sternen versehene Ehrennadel für 60-jährige Zugehörigkeit zur CSU auszuhändigen.

Beruflich legte Lorenz Ringler eine beachtliche Karriere hin. Eigentlich sollte er als einziger Sohn die elterliche Landwirtschaft übernehmen, nachdem er an der landwirtschaftlichen Fachschule die Voraussetzungen schuf, um Lehrlinge einzustellen. 1952 wurde er jedoch bei der Hauptversammlung der einstigen Spar- und Darlehenskasse Hohenmirsberg zum nebenberuflichen „Rechner“ gewählt, obwohl er noch keine 21 Jahre und damit zur damaligen Zeit noch nicht geschäftsfähig war, so die Erinnerung des Jubilars.

Mit Ausnahmegenehmigung wurde diese Hürde genommen. Nach der Übernahme als hauptamtlicher Mitarbeiter folgte der Abschluss zum Bankkaufmann, die Verschmelzungen mit anderen Raiffeisenkassen zur Raiffeisenbank Pottenstein, deren Geschäftsführer und Bankdirektor er 1973 wurde. 1997 ging er in dieser Funktion in den Ruhestand.

Das kommunalpolitische Wirken des Jubilars begann in den 50er Jahren. Er war Mitbegründer des CSU-Ortsverbandes Pottenstein. Ab 1949 gehörte er der Jungen Union im damaligen Kreisverband des Landkreises Pegnitz an. Im März 1960 wurde er in den Kreistag gewählt, dem er bis zur Gebietsreform 1972 angehörte.

In dieser Zeitphase war er Mitbegründer und Erster Vorsitzender zunächst des CSU-Ortsverbandes Hohenmirsberg. Auf seine Initiative wurden weitere Ortsverbände in Haßlach, Haselbrunn, Prüllsbirkig und Vorderkleebach gegründet, die später in den neuen CSU-Ortsverband Pottenstein mündeten, dessen Vorsitzender er wurde.

1966 wurde Ringler in den Gemeinderat Hohenmirsberg gewählt und fungierte als zweiter Bürgermeister und später in der Großgemeinde Pottenstein auch als dritter Bürgermeister. Dem Stadtrat Pottenstein gehörte er von 1972 an insgesamt 30 Jahre an. Für sein partei- und kommunalpolitisches Wirken bekam er zahlreiche hohe Auszeichnungen.

Eine Herzensangelegenheit für den Jubilar ist sein Einsatz als Seniorenbeauftragter der Stadt. Dieses Amt wurde ihm vom damaligen Bürgermeister Dieter Bauernschmitt noch während seiner Zugehörigkeit zum Stadtrat übertragen. Eigentlich wollte er diese Funktion, wie er erzählt, nach seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat wieder aufgeben.

Daraus wurde allerdings nichts. Grund war ein Brief des heutigen Altlandrates Klaus-Günter Dietel in dem stand „der Stadtrat hat sie einstimmig (in seiner Abwesenheit) zum Seniorenbeauftragten ernannt“. Darin wurde weiter die Bitte geäußert „das Amt doch weiter auszuüben“.

Bis 2013 war er ununterbrochen als Seniorenbeauftragter tätig. „Es hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich gesehen habe, dass die älteren Mitbürger daran Freude hatten“. Unter seiner Regie wurde einiges unternommen. Unzählige Busrundfahrten, von der Besichtigung der Dresdner Frauenkirche bis zum Besuch der Luisenburg-Festspiele standen zu Buche.

Während seiner zwölfjährigen Tätigkeit organisierte er rund 200 Veranstaltungen, darunter die legendären Seniorenfaschinge. Ohne die Hilfe seiner Frau Maria wäre vieles nicht möglich gewesen. Aber auch für die jüngeren Mitbürger hatte der Jubilar ein Herz. So wurde auf seine Initiative der katholische Kindergarten in Hohenmirsberg ins Leben gerufen, bei deren Aufbauarbeit er als ehrenamtlicher Geschäftsführer fünf Jahre wirkte.

Zur Familie von Lorenz Ringler gehören neben Ehefrau Maria, Tochter Walburga, Sohn Klaus sowie die Enkelkinder Carolin und Bernd, die alle Hände voll zu tun hatten, die Feierlichkeiten zum 85. zu steuern.

