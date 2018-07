Mann schwer verletzt: Auto überschlägt sich bei Bayreuth

Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt - Gutachter vor Ort - vor 1 Stunde

DONNDORF - Ein Mann verlor am Donnerstag auf der B22 bei Bayreuth die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach Polizeiangaben überschlug sich das Auto. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz vor 21 Uhr. Das Auto des Mannes überschlug sich auf der Strecke zwischen Bayreuth und Donndorf.

Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei am späten Abend noch keine Angaben machen. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen und musste in ein Klinikum eingeliefert werden. Die Straße war bis in den späten Abend gesperrt.

