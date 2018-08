Mann versteckt 100 Gramm Kokain in Unterhose

35-Jähriger hatte bei Polizeikontrolle an A9-Rastanlage auch Haschisch dabei - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Am Mittwochabend kontrollierten Polizisten einen 35-jährigen Berliner an der Rastanlage Fränkische Schweiz an der A9. Der Mann hatte 100 Gramm Kokain in seiner Unterhose versteckt. Und außerdem Haschisch bei sich.

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Bayreuth befindet sich der 35-Jährige seit Donnerstagnachmittag in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Die Zivilfahnder kontrollierten gegen 18.45 Uhr an der Rastanlage Fränkische Schweiz/Pegnitz einen BMW mit Berliner Zulassung. In dem Auto befanden sich der Tatverdächtige und sein 72-jähriger Vater. Während der Überprüfung der Fahrtauglichkeit gewannen die Polizisten den Eindruck, dass der 35-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein später durchgeführter Urin-Schnelltest bestätigte dies.

20 Gramm Haschisch im Reisegepäck

Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung der Personen fanden die Ordnungshüter in der Unterhose des 35-Jährigen rund 100 Gramm Kokain. Im mitgeführten Reisegepäck entdeckten die Zivilbeamten nochmals rund 20 Gramm Haschisch. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest, beschlagnahmten alle Betäubungsmittel und übergaben ihn sowie das Rauschgift an die Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth befindet sich der Tatverdächtige seit Donnerstagnachmittag in Untersuchungshaft. Er gilt als dringend tatverdächtig, mit Betäubungsmitteln Handel zu treiben. In einer Justizvollzugsanstalt wartet er nun auf seinen Prozess.

