Mann wechselt Reifen auf linker Spur der Autobahn

44-Jähriger wurde wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht - vor 14 Minuten

PLECH - In aller Seelenruhe wechselte ein 44-Jähriger auf der linken Spur der A9 bei Plech seinen Reifen. Dabei war er betrunken. Und wurde per Haftbefehl gesucht.

Ein seltsames Bild bot sich den Beamten der Verkehrspolizei am Donnerstagabend: Ein 44-Jähriger wechselte aufgrund einer Panne seinen Reifen an seinem Fahrzeug auf der linken Fahrspur der stark befahrenen Autobahn, obwohl er noch bis zum Seitenstreifen hätte rollen können. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall. Bei der Überprüfung vor Ort stellten die Polizisten beim Fahrer zudem Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab eine Konzentration von 0,84 Promille.

Des Weiteren wurde in Erfahrung gebracht, dass der Mann mit Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht wird und es ihm seit längerem rechtskräftig verboten wurde, in Deutschland ein Kraftfahrzeug zu führen. Er muss sich nun wegen Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er in die Justizvollzuzugsanstalt Bayreuth eingeliefert.

