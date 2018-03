Männer entspannen beim "Yoga für Kerle" in Pegnitz

PEGNITZ - "Nur höher, schneller, weiter ist nicht immer besser", sagt Miriam Glenk, die den Kurs "Man Power –Yoga für Kerle" schon seit dem Jahr 2010 leitet. "Wir gehen auch viel in die Kraft", fügt sie hinzu.

Männer beim Yoga unter sich: (v.l.) Alexander Eckert, Jürgen Zuber, Robert Hippler, Christian Löckler und Markus Braun mit Yogalehrerin Miriam Glenk. © Ralf Münch



Mit Entspannung durch den Kurs am Freitagabend wird auch gleichzeitig in das bevorstehende Wochenende gestartet. Feierabend wird hier wortwörtlich verstanden. "Eine Feier in die Freizeit", wie die Teilnehmer und auch Miriam Glenk ihren Kurs sehen. Sie weiß, dass man mit tiefgründiger Yoga-Philosophie bei den Männern nicht punkten könne.

"Mantras funktionieren bei Männern nicht", scherzen die beiden Kursteilnehmer Alexander Eckert und Markus Braun. Alles was zu exotisch rüberkomme, nehmen die Teilnehmer nicht wirklich ernst. "Tiefgründiger ist natürlich der Kurs mit den Frauen, spaßiger ist er aber mit den Männern", sagt Glenk.

Es geht den Männern auch um das Treffen an sich. Frauen treffen sich viel öfter als Männer, findet die YogaLehrerin. Der Kurs sei für die Männer somit eine Art Stammtischersatz. "Frauen würden in dem Kurs nur ablenken", scherzen die Männer.

Generell sind die Unterschiede zwischen den Yoga-Kursen, an denen üblicherweise Frauen teilnehmen, und dem Männerkurs groß. Jede Stunde schaut ein bisschen anders aus und das Programm der Yoga-Stunde ist meistens eine Überraschung. Manchmal steht Trampolin springen an, mal Yoga, mal Zirkeltraining. Aktiv ist die Gruppe immer. Die Abwechslung gefällt auch Robert Hippler, einem der Gründungsmitglieder. Er hat zuvor schon einen Yoga-Kurs mit Frauen besucht. Wohler hätte er sich aber in einer reinen Männerrunde gefühlt.

Zehnerkarte zum Einstieg

So hat sich die Idee eines speziellen Männeryoga-Kurses entwickelt. Miriam Glenk war damals die einzige, die auf die Idee von Hippler eingegangen ist, und diese umgesetzt hat. Auch heute kennt sie niemanden in der Umgebung, der einen ähnlichen Kurs anbietet. Nicht selten stoßen die Männer über ihre Frauen, die schon Berührungspunkte mit Yoga hatten, auf den Kurs. So auch Markus Braun, der, wie auch ein paar der anderen, eine Zehnerkarte geschenkt bekommen und dadurch den Einstieg gefunden hat.

Geschichtlich betrachtet war Yoga lange Zeit Männersache, Frauen konnten die Yoga-Schriften über einen langen Zeitraum nicht lesen. Es ging anfangs jedoch mehr um Konzentration, als um die heute bekannten Übungen, erzählt Glenk. Ein positiver Nebeneffekt des Kurses ist zudem, dass sich die Knie- oder Rückenprobleme der Männer, teils vom Fußballtraining, merklich verbesserten.

Es geht hier um mehr als nur um Yoga. Die Teilnehmer tun auch etwas für sich selbst. Auch deshalb nennt die Yoga-Lehrerin den Kurs oft "Kriegertraining". "Der wahre Krieger ist der, der den Mut hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen", sagt Glenk. Ein bisschen Yoga-Philosophie ist wohl doch unabdingbar.

