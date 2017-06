Manuela Bierbaum verlässt Diakonieverein

34-jährige Geschäftsführerin wechselt zum 1. Februar nach Hof — Abschied fällt schwer: "Ich gehe mit zwei weinenden Augen" - vor 50 Minuten

PEGNITZ - Manuela Bierbaum wechselt nach Hof, um als Geschäftsführerin bei der Diakonie Hochfranken einzusteigen. Bis 1. Februar kommenden Jahres ist die 34-Jährige aber noch als Geschäftsführerin für alle Einrichtungen des Diakonievereins Pegnitz-Creußen tätig.

Manuela Bierbaum ist ab 1. Februar 2018 nicht mehr in Pegnitz tätig. Sie wechselt nach Hof, um dort als Geschäftsführerin der Diakonie Hochfranken zu arbeiten. © Luisa Degenhardt



Manuela Bierbaum ist ab 1. Februar 2018 nicht mehr in Pegnitz tätig. Sie wechselt nach Hof, um dort als Geschäftsführerin der Diakonie Hochfranken zu arbeiten. Foto: Luisa Degenhardt



Der Abschied fällt Manuela Bierbaum nicht leicht. Erst seit etwa eineinhalb Jahren, seit Anfang 2016, ist sie zuständig für alle Einrichtungen des Diakonievereins. Brigittenheim, betreutes Wohnen, Sozialstation, Tagespflege und Integrationskreis für Flüchtlinge. Nun also steht schon wieder der Abschied ins Haus.

Entsandt hatte Bierbaum ihr Arbeitgeber, die kirchliche Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft für soziale Einrichtungen (KDSE), eine Tochterfirma des Diakonischen Werkes Bayern. Die KDSE als Partner des Diakonievereins wird auch Bierbaums Nachfolger stellen.

Bierbaum wechselt zum 1. Februar 2018 nach Hof, wo sie gemeinsam mit Martin Abt die Diakonie Hochfranken als Doppelspitze führen wird. Ein Unternehmen mit 1500 Mitarbeitern. Die Diplom-Soziologin tritt mit der neuen Stelle die Nachfolge von Maria Mangei an. Zuständig sein wird Bierbaum für die Geschäftsfelder Jugend- und Familienhilfe/Psychologische Beratung, Erwachsenenhilfe und Diakonie am Campus.

Umgeschaut nach der neuen Stelle habe sie sich nicht, sagt sie. Sie wurde gefragt, ob sie sich nicht bewerben wolle. Erst dann habe sie sich mit dem Thema beschäftigt, sich beworben und wurde schließlich ausgewählt. "Manchmal tut sich im Leben etwas auf und ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt", sagt sie. Immerhin sei sie schon zehn Jahre für die KDSE tätig.

Enttäuschung und Bestürzung

Gestern machte Bierbaum die Runde durchs Haus, um den Mitarbeitern zu sagen, dass sie geht. "Das macht keinen Spaß", meint sie. Die Reaktionen der Mitarbeiter seien unterschiedlich gewesen: enttäuscht, traurig, bestürzt. "Dabei war aber immer Verständnis, dass so eine Veränderung manchmal gut ist." Emotional anstrengend sei die Verkündungsrunde trotzdem gewesen. "Solche Tage möchte ich nicht öfter haben", meint Manuela Bierbaum.

Sie verlasse den Diakonieverein mit zwei weinenden Augen. Denn: "Ich mache das hier mit viel Liebe und Freude. Ich fühle mich in Pegnitz unheimlich wohl." Die Zusammenarbeit habe stets gut funktioniert. Deshalb seien die Mitarbeiter auch so überrascht gewesen, dass sie Pegnitz den Rücken kehrt. Auch das Verhältnis mit der KDSE sei gut gewesen. Die Gründe, den Job zu wechseln, liegen neben der neuen beruflichen Herausforderung vor allem im Privaten. Mit ihrem Mann und Tochter Matilda wohnt Manuela Bierbaum in Kulmbach. Ihr Mann arbeitet in Helmbrechts, sie hätten dann also denselben Arbeitsweg. Bis zu ihrem Wechsel nach Hof möchte Bierbaum mit "vollem Elan und Liebe" weitermachen. Sie stehe zu ihrer Entscheidung und freue sich auf ihre neue Aufgabe ab Februar. "Sonst hätte ich es nicht gemacht."

LUISADEGENHARDT